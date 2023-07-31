Що означає для бізнесу вступ України в ЄС: перспективи та ризики — Finance.ua

Що означає для бізнесу вступ України в ЄС: перспективи та ризики Сьогодні 08:03

Що означає для бізнесу вступ України в ЄС: перспективи та ризики

23 червня 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Цей статус зумовлює певні законодавчі зміни та «фіксує» напрямок руху країни, однак не є гарантією того, що держава стане повноправним членом ЄС. Адже для того щоб це стало реальністю — Україна має пройти, ймовірно, довгий та нелегкий шлях, який передбачає значні зміни у нормативно-правовому полі, які торкнуться кожної без винятку сфери, зокрема, й українських підприємців.

VisitUkraine з’ясував, які перспективи відкриває вступ до ЄС, до чого бізнес має підготуватися та до чого прагнути, щоб перехід на європейські стандарти не став неприємною несподіванкою та не змусив вдаватися до кардинальних рішень.

Які переваги надає вступ до ЄС

Безумовно, вступ до Європейського союзу відкриває багато перспектив, як для макроекономіки держави, так і для українського бізнесу. Зокрема, однією з найважливіших переваг для бізнесу є можливість виходу на європейський ринок. Зауважимо, що кордони вже починають відкриватись, адже, як зазначили дослідники Центру економічної стратегії, надавши Україні статус кандидату, Європейський союз розділив з державою відповідальність за стабільність економіки та її поступове об'єднання з європейськими країнами.

Тож, які переваги надає членство у ЄС для підприємців та бізнесу:

підвищення рівня довіри до українського бізнесу, а відповідно й кількості інвесторських коштів;

доступ до спеціальних фондів та програм підтримки, розрахованих на малий та середній бізнес;



доступ до нових програм кредитування;



доступ до європейського ринку за спрощеними умовами, зокрема відсутність митних або кількісних обмежень в межах ЄС, а відповідно й близько 450 мільйонів нових споживачів.

Читайте також Підприємці назвали основні завдання для влади (опитування)

Крім цього, українські товари будуть сертифікуватися за єдиним стандартним процесом, а також зможуть конкурувати з європейськими товарами на рівних умовах, при чому з суворим дотриманням конкурентної політики та прав на інтелектуальну власність, що є безперечною перевагою, але одночасно з тим може стати й значним викликом для українських підприємців.

Які ризики для бізнесу несе у собі вступ до ЄС?

Доступ до європейського ринку — це не тільки перевага для українських підприємців, але й значний виклик, адже це означає, що європейський бізнес так саме легко почне інтегрування в Україну, а отже, українські компанії ризикують втратити свою значущість навіть на вітчизняному ринку у цій конкурентній боротьбі.

Також, українські компанії мають бути готові до того, що разом зі вступом до ЄС в Україні може початися значний відтік кваліфікованих кадрів та робочої сили, крім цього, для стабілізації економіки в Україну мають повернутися ті, хто зараз прийняв тимчасовий захист за кордоном.

Читайте також Яка податкова система влаштовує бізнес — дослідження

Водночас нівелює цю загрозу те, що українці й досі залишаються об'єднаними та готовими разом будувати нову та сильну країну. Однак, для підтримки цього бойового духу в країні мають відбуватися відчутні зміни на всіх законодавчих рівнях.

Крім цього, український бізнес має бути включений у процес євроінтеграції, адже перехідний етап має ключове значення у майбутньому підприємців. Зокрема, за досвідом інших держав, ЄС дозволяє застосовувати спрощені вимоги до певних секторів виробництва та продукції. Наприклад, імпортні квоти зі зниженими митними ставками, або спеціальні дозволи на більш м’який перехід від поточних стандартів виробництва на європейські. Втім, для того, щоб інтереси бізнесу були враховані, підприємці мають аналізувати можливі зміни та наголошувати на своїй позиції урядовцям.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.