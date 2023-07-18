Яка податкова система влаштовує бізнес — дослідження Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Яка податкова система влаштовує бізнес — дослідження

Спрощення адміністрування та детінізація бізнесу очолили перелік пріоритетів можливої податкової реформи «10−10−10»: за них проголосували відповідно 60% і 58% опитаних бізнес-керівників у дослідженні агентства Info Sapiens.

«Лише 21% опитаних влаштовує поточна податкова система, і лише 2% вона повністю влаштовує. Частка тих, кого поточна податкова система зовсім не влаштовує, становить 30%. Найбільша частка незадоволених — у сфері торгівлі: тут частка тих, хто обрав варіант „зовсім не влаштовує“, становить 47%», — зазначається в результатах.

Згідно з опублікованими даними, тільки 6% опитаних назвали спрощення адміністрування непотрібним аспектом, а ще 28% зазначили, що це потрібно, але не критично. Детінізацію бізнесу вважають непотрібною 14% респондентів, ще 20% повідомили, що це не критично.

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Безпосередньо зниження податків назвали критично необхідним аспектом реформи 44% опитаних, ще 33% вважають це необхідним, але не критичним, тоді як 19% респондентів повідомили, що це не є пріоритетним або не потрібно.

Як зазначили в Info Sapiens, частка тих, кого поточна податкова система влаштовує:

більша серед середніх і великих підприємств, де 36% респондентів вона влаштовує,

ще 6% — «повністю влаштовує».

мікробізнес частіше обирає варіант відповіді «зовсім не влаштовує» — 31%.

Близько половини опитаних (56%) вважають, що бізнеси не можуть сьогодні працювати і платити усі податки, не вдаючись до оптимізації податкового тягаря. Ця частка, знову ж таки, вища серед представників мікро- і малого бізнесу — 58% і 54% відповідно. Середні та великі підприємства почуваються більш стійкими: 47% із них вважають, що більшість бізнесів їхньої сфери можуть платити всі податки.

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Найчастіше схеми оптимізації податкового навантаження застосовують у сфері оптимізації податків на заробітну плату та прибуток: 46%-45% опитаних вважає, що до таких схем вдаються більше половини підприємств у їхній сфері. Ще 39% вважають, що більше половини підприємств вдаються до схем оптимізації ПДВ.

Відповідаючи на запитання, які саме податки варто було б знизити, щоб заохотити бізнес відмовитися від схем оптимізації, 68% респондентів назвали податки на заробітну плату, за зниження ПДВ проголосували 50% опитаних, податку на прибуток — 44%. Кожен п’ятий опитаний (19%) вважає, що необхідно знизити всі три податки.

Щодо податків на зарплату

в середньому респонденти схиляються до ставки 20%,

але середній і великий бізнес згодні на ставку 25%.

Говорячи про ставку ПДВ, бажаною опитані вказали 10% і менше. Така сама ситуація з податком на прибуток.

Згідно з опитуванням, 36% бізнес-керівників особисто стикалися з наслідками цільових показників податкових платежів, коли ДПС розраховує цільову суму податків, виходячи з обороту компанії, а якщо підприємство їх не сплачує, слідують перевірки. Уперше про таке почули лише 10% респондентів.

Зазначається також, що тільки 11% учасників опитування сприймають органи ДПС як вільні від корупції (поставили оцінки 1 і 2 за 5-бальною шкалою). При цьому середній і великий бізнес більше схильний сприймати органи ДПС як вільні від корупції (19%). Мікробізнес, навпаки, частіше ставить оцінку 5, що означає високий рівень корупції (35%). Загалом про високий рівень корупції в органах ДПС (оцінки 4 і 5) говорять 48% опитаних.

Основним драйвером загальної оцінки корумпованості органів ДПС є сфера блокування та розблокування податкових накладних: 49% опитаних заявили, що в цій сфері високий рівень корупції, а загалом про корупцію в цій сфері говорять 64% респондентів.

Найменш корупційною сферою, на думку респондентів, є сплата акцизів: 5 балів їй поставили 8% опитаних.

Щодо самої реформи «10−10−10»

з усіх рецензентів, які про неї знають — 33%

безумовно її підтримують, 51% підтримують певною мірою,

тоді як 6% не підтримують.

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