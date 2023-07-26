Підприємці назвали основні завдання для влади (опитування) — Finance.ua
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Підприємці назвали основні завдання для влади (опитування)

Особисті фінанси
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Підприємці назвали основні завдання для влади (опитування)
Підприємці назвали основні завдання для влади (опитування)
72% підприємців вважають основним завданням для влади є знищення корупції.
Про це свідчать результати бізнес-дослдіження, яке провело Advanter Group.

ТОП-5 завдань, які найгостріше стоять перед владою

  • На першому місці тут — 72% - знищення корупції.
  • На другому — 54% - необхідність проведення судової реформи.
  • На необхідність змін у податковій системі країни вказали 66,8% респондентів.
  • Посилення мораторію на перевірки бізнесу з боку податкових вважають необхідним 33,5%.
  • 32,7% респондентів кажуть, що треба впроваджувати Антикорупційну реформу.
  • Ще 30,8% опитаних зазначають, що державі варто переглянути критерії ризикованості операцій у ДПС.
Підприємці назвали основні завдання для влади (опитування)
«Держава, по суті, мала б створювати можливості, рівні правила і безпеку. Натомість ми в Україні маємо дві держави. Ту, в якій розвиваються цифрові сервіси, стійка банківська система, проводиться дерегуляція, створюються програми залучення інвесторів і видаються гранти для бізнесу. І глибинна, тіньова корумпована держава, де знущаються над ідеєю ProZorro, де нечесні суди, де правоохоронці кришують контрабандистів, а податкова збирає податки згідно власних дискреційних планів і індикативів.
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Ось проти другої держави і важливо об‘єднатися всім прогресорам", — пояснює Андрій Длігач, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, засновник міжнародної бізнес-спільнот Board, д.е.н., професор, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення.

Довідка Finance.ua:

  • якщо говорити про перешкоди, то основною перешкодою для бізнесу залишається безпека, яка прямо впливає на інвестиційну привабливість, а інвестиції є дуже важливими як засіб відбудови нової України;
  • ділова активність на підприємствах порівняно з «як було рік тому» зростає: 53,3% вважають ситуацію кращою, ніж була рік тому;
  • як свідчить опитування, частка підприємств, які планують скоротити діяльність через 2 роки, зменшується, але частка тих, хто планує зростання, залишається без змін.
За матеріалами:
Finance.ua
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