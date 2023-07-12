Що зараз найбільше перешкоджає розвитку бізнесу в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Що зараз найбільше перешкоджає розвитку бізнесу в Україні (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Що зараз найбільше перешкоджає розвитку бізнесу в Україні (інфографіка)

У коротко- та середньостроковій перспективі бізнес залишається оптимістичним, хоча й утримується від чітких прогнозів на віддалену перспективу, оскільки довгострокова невизначеність зросла.

Про це свідчать результати липневого щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни» від ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД).

«Довгострокова невизначеність починає зростати. Це, на мою думку, є результатом адаптації бізнесу та суспільства до того факту, що війна буде тривати довше, ніж ми всі очікували. Тобто бізнес потребує певної більш чіткої адженди не „Що ми будемо робити після перемоги“, а „Що ми будемо робити зараз“», — коментує результати Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД, фахівчиня з проведення кон’юнктурних опитувань.

Коротко про головні 4 результати:

Основною перешкодою для бізнесу залишається безпека, яка прямо впливає на інвестиційну привабливість, а інвестиції є дуже важливими як засіб відбудови нової України.

Перебої з електропостачанням ще залишаються перешкодою. І хоча очікувалось, що вона буде поступово зменшуватись, але другий місяць поспіль експерти бачать зворотну тенденцію.



Експортна активність залишається без істотних змін.



Дещо зріс відсоток негативних оцінок державної політики підтримки бізнесу, хоча нейтральні її оцінки досі переважають.



Аналітики детальніше розповіли про основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час.

Зростання цін на сировину та товари зберегло провідні позиції у рейтингу перешкод для підприємців та збільшило абсолютне значення — з 59% опитаних у травні до 63% у червні.

Логістичні проблеми, зберегли 2-ге місце, але стали ще більш актуальними за абсолютним значенням — з 38% до 43%.

Важливість «перебої з електро- водо- або теплопостачанням» залишається на 4 місці в рейтингу та збільшує значення (однак тут посилюються проблеми саме з водою) — на це скаржилися 38% респондентів.

Брак робочої сили став більш актуальним та перемістився з 6 на 4 місце.

Також до п’ятірки перешкод увійшов «Розрив ланцюжків постачання».

Перешкода «Небезпечно працювати» перемістилась з 4-го на 6-е місце в рейтингу.

Незаконні та несправедливі практики

У рамках опитування керівники підприємств оцінили, наскільки, на їхню думку, в Україні поширені різні незаконні та несправедливі практики, які створюють несприятливий клімат для діяльності бізнесу і перешкоджають чесній конкуренції.

Жодну практику більшість не назвала поширеною. Водночас більш поширеними назвали несправедливі рішення суду (2,9 бала) та корупцію у місцевій владі (2,8 бала), а найменш поширеним — рейдерство та захоплення власності (2 бали).

Фінансово-економічна ситуація на підприємствах

Ділова активність на підприємствах порівняно з «як було рік тому» зростає:

53,3% вважають ситуацію кращою, ніж була рік тому;

36,9% кажуть, що нічого не змінилося;

9,8%повідомляють, що ситуація гірша;



Експерти «Інституту економічних досліджень та політичних консультацій» зазначають, що суттєвих відмінностей між динамікою червня та травня для підприємств різних розмірів немає, але абсолютні значення показників за розміром показують, що мікробізнес має найгірші результати

Очікування на майбутнє

Як свідчить опитування, частка підприємств, які планують скоротити діяльність через 2 роки, зменшується, але частка тих, хто планує зростання, залишається без змін.

Так, у червні 2023 року результати були такими (проти жовтня 2022):

планують розширити діяльність — 23,1% (37,5% у жовтні минулого року);

планують залишитись на поточному рівні - 74% (56,3%);

планують звузити діяльність — 2,9% (6,3%).

Відсоток підприємств, які планують зростання зайнятості, — 4,9% (у травні було 5,2%). А ось частка підприємств, які мають намір скоротити кількість працівників, дещо зросла: з 3,6% у травні до 5,6% у червні.

Водночас частка бізнесів, які збираються скорочувати працівників у вимушених відпустках, дещо зросла: з 27,3% у травні до 29,4% у червні.

Через труднощі на ринку праці внаслідок повномасштабної війни чимало українців залишилися без роботи та зарплати. У такі моменти громадян виручали кредити. Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що відбувалося і відбувається на ринку кредитування? Які тенденції там панують і до чого готуватися бізнесу та громадянам? Про все це дізнавайтеся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Реєстрація за посиланням нижче:

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