Найголовніші перешкоди для бізнесу у воєнний час (дослідження, інфографіка) — Finance.ua

Найголовніші перешкоди для бізнесу у воєнний час (дослідження, інфографіка) Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Найголовніші перешкоди для бізнесу у воєнний час (дослідження, інфографіка)

Оцінки поточної ситуації в країні та на підприємстві продовжують повільно зростати, а очікування дещо погіршилися.

Про це свідчать результати Щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес в умовах війни» від ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД).

Як заявляє Оксана Кузяків, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, результати хороші, а очікування позитивні, хоча й менш оптимістичні, ніж у попередньому місяці.

Перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час

Як показало опитування, зростання цін на сировину та товари залишається на першій позиції серед перешкод для бізнесу. Також до п’ятірки проблем, які найчастіше називають увійшли складнощі з логістикою, зменшення попиту на продукцію, розрив ланцюжків постачання та брак робочої сили.

А ось важливість перебоїв з електро-, водо- чи теплопостачанням як перешкода перемістилася з другого на шосте місце у списку.

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Бізнес також зазначає, що у квітні було дещо менш небезпечно працювати: відсоток респондентів у цьому показнику продовжив зменшуватися (але тут варто зазначити, що ця хвиля опитування завершилася до того, як росія знову активувала ракетні удари).

Перебої зі світлом вже не є великою проблемою

Як розповів старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Євген Ангел, у квітні 2023 року вже третій місяць поспіль зменшується відсоток респондентів, які вважають перебої з електропостачанням перешкодою для ведення бізнесу.

Дослідження засвідчило, що лише 5% підприємств тимчасово призупиняли роботу через відключення електропостачання в березні, що лише підтверджує позитивну ситуацію наприкінці зимового сезону:

65% підприємств взагалі не мали відключень (у лютому ця частка становила 39%);

30% підприємств працювали весь час, навіть якщо були відключення електропостачання (33% у лютому);

у березні лише 1% підприємств не працювали більше половини (51−100%) робочого часу;

середні втрати робочого часу зменшилися до 2% (серед підприємств, у яких були відключення електропостачання).

Що змінилося для бізнесу за рік війни

Фінансово-економічна ситуація на підприємствах, порівняно з тим, «що було рік тому», покращується другий місяць поспіль:

відсоток тих, хто вважає ситуацію кращою, зріс з 41% до 50%;

відсоток тих, у кого ситуація є гіршою, зменшився з 43% до 30%;

відсоток тих, для кого «нічого не змінилося», дещо збільшився з 17% до 21%

При цьому великі підприємства почуваються значно краще, ніж інші.

У квітні підприємства прискорили відновлення. Найвищою за останній рік є частка підприємств, що працюють майже на повну та на повну потужність:

на повну потужність (100% і більше) працюють 8% підприємств, що дещо більше, ніж у попередньому місяці (5%);

частка підприємств, що працюють майже на повну потужність (75%-99%), зросла з 47% до 50%;

частка підприємств, які взагалі не працюють, залишається без істотних змін від минулого літа (3% у квітні).

Чого бізнес очікує у майбутньому

«Коли ми говоримо про майбутнє, далеке майбутнє залишається не дуже чітким для бізнесу. Про це свідчать результати правої частини слайду. Так, 57,7% опитаних компаній відповіли, що вони не можуть передбачити, як зміниться діяльність підприємства через 2 роки, тому що це надто довга перспектива», — стверджує виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків.

Ба більше, майже чверть (23,4%) компаній не бралися визначати фінансово-економічну ситуації у перспективі року.

Піврічні очікування щодо фінансово економічної ситуації у компаній та в економіці країни загалом зростали з грудня 2022 року до березня 2023 року. У квітні цей показник незначно погіршився.

У квітні порівняно з березнем частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3−4 місяці, зменшилася з 60,1% до 50,2%:

частка підприємств, які планують скорочувати виробництво, зросла з 3,8% у березні до 6,1% у квітні;

частка підприємств, які планують зберегти обсяги виробництва в найближчі місяці на попередньому рівні, зменшилася з 36,1% до 43,8%.



Очікування щодо зайнятості та нестабільність на ринку праці

У квітні відсоток підприємств, які планують зростання зайнятості, зменшився з 8,3% до 5,6%, а відсоток підприємств, які мають намір скоротити кількість працівників, залишився без істотних змін (3,4% у березні та 3,1% у квітні).

Після зменшення минулого місяця, підприємства знову повідомляють про посилення проблем із пошуком персоналу (як кваліфікованого, так і некваліфікованого).

Але це відбувається з різних причин:

кваліфіковані працівники: через збільшення % компаній, які повідомили, що їм важче знайти кваліфікованих працівників (з 19,9% до 26,9%);

некваліфіковані працівники: через зменшення % компаній, які повідомили, що їх легко знайти (з 7,0% до 4,9%)

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