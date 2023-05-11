На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату

Особисті фінанси
220
На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату
На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату
На Єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 184 тис. вакансій, з яких 36 тис. пропонує Державна служба зайнятості.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
«Станом на 10 травня 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тис. вакансій. На Єдиному порталі вакансій, створеному у вересні минулого року спільними зусиллями Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи, станом на сьогодні налічується 184 тис. вакансій», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування кваліфікованих робітників з інструментом — 22% всіх поданих вакансій, робітників з обслуговування устаткування та машин — 17%, професіоналів — 15%, працівників сфери торгівлі та послуг — 13%.
Місце для вашої реклами
У Держслужбі наголошують, що однією з основних проблем на ринку праці залишається професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Так, найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Тоді як серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах — до 60% і вище.

ТОП-10 найбільш затребуваних робітничих професій:

  • водій (1 752 вакансії);
  • швачка (1 548 вакансій);
  • продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);
  • кухар (827 вакансій);
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);
  • електрогазозварник (346 вакансій);
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);
  • токар (301 вакансія);
  • слюсар-сантехнік (298 вакансій);
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Зарплати

Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн.
Зокрема, серед працівників сфери торгівлі та послуг — 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств — 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин — 12 тис. гривень.
Читайте також
При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
  • ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;
  • слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;
  • коваль на молотах і пресах — 50 тис. грн;
  • слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин — 50 тис. грн;
  • водій — 50 тис. грн;
  • машиніст бульдозера — 46 тис. грн;
  • кухар — 45 тис. грн;
  • тракторист — 43 тис. грн;
  • токар — 40 тис. грн.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.