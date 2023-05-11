На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату — Finance.ua

На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

На Єдиному порталі — 184 тисячі вакансій: кого шукають роботодавці та на яку зарплату

На Єдиному порталі вакансій зареєстровано понад 184 тис. вакансій, з яких 36 тис. пропонує Державна служба зайнятості.

«Станом на 10 травня 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тис. вакансій. На Єдиному порталі вакансій, створеному у вересні минулого року спільними зусиллями Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи, станом на сьогодні налічується 184 тис. вакансій», — йдеться в повідомленні.

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У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування кваліфікованих робітників з інструментом — 22% всіх поданих вакансій, робітників з обслуговування устаткування та машин — 17%, професіоналів — 15%, працівників сфери торгівлі та послуг — 13%.

У Держслужбі наголошують, що однією з основних проблем на ринку праці залишається професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Так, найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Тоді як серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах — до 60% і вище.

ТОП-10 найбільш затребуваних робітничих професій:

водій (1 752 вакансії);

швачка (1 548 вакансій);

продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);

кухар (827 вакансій);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);

електрогазозварник (346 вакансій);

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);

токар (301 вакансія);

слюсар-сантехнік (298 вакансій);

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Зарплати

Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн.

Зокрема, серед працівників сфери торгівлі та послуг — 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств — 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин — 12 тис. гривень.

При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;

слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;

коваль на молотах і пресах — 50 тис. грн;

слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин — 50 тис. грн;

водій — 50 тис. грн;

машиніст бульдозера — 46 тис. грн;

кухар — 45 тис. грн;

тракторист — 43 тис. грн;

токар — 40 тис. грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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