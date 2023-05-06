Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ — Finance.ua

Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

Коли почнуть зростати зарплати українців: прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України за квітень 2023 року.

У 2024 та 2025 роках очікується прискорення темпів економічного зростання до 4,3% та 6,4% відповідно насамперед завдяки закладеному в прогноз зниженню безпекових ризиків та все ще м’якій фіскальній політиці, попри певну її консолідацію.

Зайнятість та зарплати поступово зростатимуть разом із пожвавленням економіки, але безробіття залишатиметься вищим за довоєнний рівень.

За умови відсутності нових значних шоків, у 2023–2025 роках триватиме відновлення ринку праці на тлі зростання економіки та досить м’якої фіскальної політики.

Рівень безробіття поступово знижуватиметься:

у 2023 році — до 18,3%;

у 2024 році — до 16,5%;

у 2025 році — до 14,7%.

Однак він перевищуватиме довоєнний рівень, зокрема з огляду на ймовірне збереження значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці.

Як зростатимуть зарплати

Реальні зарплати повернуться до зростання, яке, однак, цьогоріч буде помірним (3,7%) через все ще значну інфляцію.

Натомість номінальні зарплати зростатимуть двознаковими темпами на всьому прогнозному горизонті.

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Після зниження безпекових ризиків та повноцінного відкриття кордонів значній частині бізнесу доведеться конкурувати за робітників, у тому числі і з закордонними роботодавцями, що стане вагомим чинником для подальшого зростання заробітних плат.

НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні — на 4,3%.

НБУ нагадує, що за оцінкою Держстату, у 2022 році середня номінальна зарплата зросла на 5,9% (реальна — скоротилася на 11,8%), що краще за попередні оцінки НБУ.

Зростання зарплат відбувалося насамперед завдяки бюджетному сектору, зокрема через підвищення оплати праці медиків на початку 2022 року, в секторі держуправління та оборони, а також в ІТ та фінансовій і страховій діяльності, зазначають в НБУ.

Натомість у виробничих секторах та секторах послуг номінальні зарплати знизилися. Непрямі оцінки свідчать, що в І кварталі 2023 року фінансовий стан домогосподарств залишався складним, хоча його підтримало збільшення пенсій у середньому на 19,7% з березня 2023 року.

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