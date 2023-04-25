Деяким держслужбовцям підвищили зарплати — Finance.ua

Деяким держслужбовцям підвищили зарплати Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Деяким держслужбовцям підвищили зарплати

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення окладів працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Підвищено оклади працівникам державних органів, які працюють на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії. Прийнята сьогодні на засіданні Кабміну постанова була розроблена Мінреінтеграції за дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля», — сказано в повідомленні.

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Передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза працівникам, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.

Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій — з урахуванням коефіцієнта 1,5.

«Вони працюють фактично з ризиком для життя і здоровʼя. Тому уряд має подбати про гідну оплату праці», — наголосила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Такі ж коефіцієнти рекомендовано встановлювати й органам місцевого самоврядування.

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