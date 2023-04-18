Українцям перерахують зарплати: хто і скільки може отримувати — Finance.ua

Українцям перерахують зарплати: хто і скільки може отримувати Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Українцям перерахують зарплати: хто і скільки може отримувати

В Україні зарплати 2023-го можуть збільшити на 5-20%. Розмір збільшення залежить від кваліфікації співробітника.

Про це пише Обозреватель.

У роботодавців немає достатньо коштів для того, щоб провести масове підвищення зарплат, пропонувати високі зарплати новим співробітникам, розповідає представниця grc Наталія Слинько.

«Ті, хто має досвід, завжди очікують більші зарплати», — розповідає вона.

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Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна зазначає: зарплати будуть підвищувати нерівномірно. Ті співробітники, від яких залежить робота підприємства, мають шанс на значне підвищення. Решті підвищувати зарплати можуть на невеликий процент і за бажанням. Можливості масово підвищити зарплати всім немає.

У різних опитуваннях до 60% роботодавців заявили про те, що збираються підвищувати зарплати. Передусім ріст буде в тих галузях, від яких залежить відновлення України. Серед них медицина, енергетика, будівництво, військово-промисловий комплекс, агропромисловий комплекс. Роботодавці слідкуватимуть за тим, щоб їхні зарплати залишались конкурентними. Завдання — зберегти колектив.

Підвищувати зарплати планують у межах 5-10% (згідно з результатами опитування Osoba). Із зарплатою у 20 тис. грн можна очікувати на надбавку в розмірі всього 1-2 тис. грн. Проте для деяких співробітників надбавка може бути більш суттєвою. Близько 14% роботодавців планують підняти зарплати до 20%. Тобто із зарплатою в 20 тис. грн надбавка може бути на рівні 4 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

раніше директор ЦЕС Гліб Вишлінський заявляв, що у 2023 році громадяни України можуть очікувати на невелике зростання реальних зарплат;

середній розмір заробітної плати у вакансіях, отриманих від роботодавців Києва, минулого року становив 10-11 тис. грн. У 2023 році він підвищився та в березні вже становить 13,5 тис. грн;

в Україні ринок праці почав упевнено відновлюватись. Частині роботодавців уже не вистачає співробітників, тоді як ресурсу для значного підвищення зарплати немає.

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Обозреватель За матеріалами:

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