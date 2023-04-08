У 2023 році можна очікувати на невелике зростання реальних зарплат — Finance.ua
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У 2023 році можна очікувати на невелике зростання реальних зарплат

Особисті фінанси
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У 2023 році можна очікувати на невелике зростання реальних зарплат
У 2023 році можна очікувати на невелике зростання реальних зарплат
У 2023 році громадяни України можуть очікувати на невелике зростання реальних зарплат.
Про це повідомив директор ЦЕС Гліб Вишлінський в інтерв’ю Уніан.
Як зазначив Вишлінський, розвиток логістики, кандидатство і вступ у ЄС поступово впливатимуть на безліч секторів, які матимуть можливість виходити на ринки Євросоюзу.
«Плюс там немає великої різниці між ринковою ціною та регульованою ціною, як із газом та опаленням. Я думаю, це підвищення буде не в 3-4 рази, а трохи меншим. Газ і опалення будуть давати більший ефект на витрати домогосподарств», — додав директор ЦЕС.
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Внаслідок війни борг України стрімко зріс.
«Перед війною у нас була стійка ситуація, коли державний борг впав нижче 50% від ВВП, він скорочувався внаслідок достатньо обережної бюджетної політики і зростання економіки», — зазначив Вишлінський.
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Щоб він не зріс до критичних показників, нам потрібно отримувати гранти. Якщо кредити, то вони мають бути такими, як кредит від Євросоюзу — на 35 років з пільговим періодом у 10 років.
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«Цього року українцям можна очікувати на невелике зростання реальних зарплат. Роботодавці, які адаптувалися до війни, шукатимуть можливість догнати по зарплатах хоча б інфляцію і покращити добробут працівників. Влітку буде краще, тому що деокуповано території, які забезпечували поставку овочів та фруктів на внутрішній ринок. Це суттєва частина споживчого кошику. Тарифи на газ знизилися, що дає можливості очікувати стабілізації цін», — пояснив він.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
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