У Київському центрі зайнятості назвали середню зарплату у столиці — Finance.ua

У Київському центрі зайнятості назвали середню зарплату у столиці Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

У Київському центрі зайнятості назвали середню зарплату у столиці

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, отриманих від роботодавців Києва, минулого року становив 10-11 тис. грн. У 2023 році він підвищився та в березні вже становить 13,5 тис. грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця директора Київського міського центру зайнятості Людмила Мушинська.

При цьому, за її інформацією, частка вакансій з мінімальною заробітною платою, яка у 2021 році становила 22% від загальної кількості вакансій, на сьогодні зменшилася до 15%.

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«Але є у нас пропозиції роботи з досить високим рівнем заробітної плати так, 90-110 тис. грн роботодавці готові платити інженерам-програмістам та спеціалістам в ІТ-сфері, 42 тис. грн — лікарю з медицини невідкладних станів, 35-40 тис. грн — кваліфікованим авторемонтникам та слюсарям з ремонту колісних засобів», — сказала Мушинська.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за підсумками 2022 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала 14 859 грн — на 6% більше, ніж роком раніше.

Найбільші середні заробітні плати торік були зафіксовані в галузі інформаційних технологій та фінансового сектору — 30 853 грн та 27 969 грн, відповідно. Найменшу заробітну плату отримували працівники, які надають поштові та кур’єрські послуги, — 8 598 грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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