У Центрі зайнятості назвали середній розмір зарплат на Київщині — Finance.ua

У Центрі зайнятості назвали середній розмір зарплат на Київщині Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

У Центрі зайнятості назвали середній розмір зарплат на Київщині

На Київщині багато роботодавців почали пропонувати зарплату вищу за мінімальну. На сьогодні середній розмір зарплати по всіх вакансіях складає 10 650 гривень.

Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук.

За його словами, найбільше безробітних зареєстровано у Білоцерківському, Бучанському та Броварському районах Київщини.

Які професії мають найбільший попит

Найбільше є вакансій за такими професіями: інспектор, продавець, кухар, швачка, водій, вантажник, слюсар, вчитель, лікар.

Людям яких професій знайти роботу найважче

Безробітних найбільше зареєстровано за такими професіями: менеджер, бухгалтер, касир, охоронник, підсобний робітник, прибиральник, укладальник-прибиральник.

«Якщо людина довго не може знайти роботу за своєю спеціальністю, їй варто подумати про зміну професії. Не треба боятися безробіття. Якщо людина енергійна та наполеглива, то втрата роботи для неї — це не відчай, а нові можливості», — каже Дармостук.

Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до «Армії відновлення».

«Це — роботи, які передбачені урядовим проєктом. І вони дуже різні. Наприклад, розвантаження гуманітарної допомоги, укріплення дамб, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, роботи з благоустрою, облаштування укриттів, розбір завалів та інші. Також це може бути пошиття військової форми, плетіння маскувальних сіток», — пояснив директор Київського обласного центру зайнятості, додавши, що на таких роботах мінімальна заробітна плата в місяць 6700.

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Вечірній Київ За матеріалами:

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