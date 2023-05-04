Тренди економічного фронту у квітні: що відбувається із вакансіями, зарплатами та бізнесом — Finance.ua

Тренди економічного фронту у квітні: що відбувається із вакансіями, зарплатами та бізнесом Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Тренди економічного фронту у квітні: що відбувається із вакансіями, зарплатами та бізнесом

Вакансій більшає, резюме меншає, айтівців повертають до офісів — такі тренди спостерігають в Опендатаботі. Ось як працює український бізнес під час війни.

Робота

Кількість вакансій на Work.ua майже зрівнялась з показниками відповідного періоду до великого вторгнення — 82,4 тисяч пропозиції від роботодавців. Це лише на 2% менше, аніж у квітні 2021 року.

Найбільший приріст пропозицій роботи у квітні до березня стався в таких категоріях, як «Охорона, безпека» (+21%), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (+20%) та «Сфера обслуговування» (+16%).

А ось кількість нових резюме за місяць скоротилася на 18,3%.

Дистанційна робота все ще залишається на другому місці за затребуваністю серед кандидатів.

Серед лінійних працівників найбільші зарплати зберігаються у медіабайєрів (52,5 тисяч), водіїв-міжнародників (41,5 тисяча). Із зарплатами у 30 тисяч грн у переліку з’явились арматурники, бізнес-аналітики та продюсери.

Жінки все ще активніше за чоловіків шукають роботу: 122,2 тисячі резюме від жінок проти 98,8 тисячі резюме чоловіків. У квітні найбільше створювали або оновлювали резюме фахівці з досвідом 5+ років — 84,7 тисяч та без досвіду — 76,5 тисяч.

ІТ

Криза в айті триває: кількість вакансій та пропозицій від рекрутерів меншає, натомість зростає відсоток нетехнічних наймів.

У квітні компанії опублікували на Djinni 13 483 вакансії — менше, аніж у березні та лютому. На 13% до березня знизилась й кількість повідомлень про найми.

Частка нетехнічних наймів росте: якщо ще півроку тому вони складали 17% від загальної кількості наймів, то у квітні їх частка сягла вже 21%.

Кількість пропозицій від рекрутерів сягла рекорду — 67,5 тисяч. Це найнижчий показник від початку карантину у 2020 році. При цьому найчастіше рекрутери пишуть саме нетехнічним спеціалістам: маркетологи і сейлзи разом отримали 18% всіх пропозицій.

Поступово зростає частка вакансій, де передбачається офісна робота для айтівців. За місяць їх кількість зросла майже на третину (27%) й складає 9% від загальної кількості пропозицій.

Після сплеску на початку весни в квітні активність електронного документообігу дещо вщухла. Так, у квітні до березня було створено на 2% менше актів, ніж у березні, та на 8% менше договорів.

Бізнес

У квітні українці зареєстрували більше нових справ, аніж у березні: 26,7 тисячі фопів та 3,7 тисяч компаній. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні з’явилось більш ніж 200 тисяч нових фопів.

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline у квітні обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі зменшився на 12% за місяць — до березня поточного року.

Серед великих українських міст показники, наближені до січня 2022 року, в Одесі — 98%. Найменший обсяг замовлень у підприємців з Харкова — 78%.

Найпопулярнішими нішами бізнесу серед нових користувачів залишаються рітейл, авто та мобайл.

Міжнародні золотовалютні резерви у квітні зросли на 3 млрд доларів за місяць.

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