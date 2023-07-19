Найбільше скарг від бізнесу надходить щодо блокування податкових накладних і невиконання судових рішень — бізнес-омбудсмен — Finance.ua
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Найбільше скарг від бізнесу надходить щодо блокування податкових накладних і невиконання судових рішень — бізнес-омбудсмен

Казна та Політика
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Найбільше скарг від бізнесу надходить до Ради бізнес-омбудсмена щодо питань роботи податкової служби. Найчастіше українські підприємці скаржаться на блокування податкових накладних у системі ПДВ, СМКОР (система моніторингу критеріїв оцінки ризиків) й невиконання судових рішень.
Про це розповів український бізнес-омбудсмен Роман Ващук в інтерв'ю Mind.
Щодо роботи Митниці, то там наявна проблема коригування митної вартості, як зазначає Ващук. За всіма правилами, Митниця має просто прийняти документацію, що надає експортер/імпортер (якщо, звісно немає значних сумнівів/недоречностей), а не самотужки визначати вартість товару.
«Проте, при всій своїй перевантаженості, цей орган знаходить час, аби одноосібно визначати вартість товарів. Ми часто маємо скарги, де імпортери подають цілий пакет документів, завірений митними органами ЄС, де є кодифікація товару, його вартість тощо, а українські митники чомусь змінюють коди товарів…», — говорить Ващук.
За матеріалами:
Mind
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