Цифровізація заощадила державі та українцям 184 млрд грн — Федоров

Казна та Політика
12
На сьогодні в Україні понад 2,1 млн домівок підключені до xPON. Покриття 4G двома операторами збільшено на 93%. У країні функціонує більш як 50 тисяч терміналів Starlink. Усі базові станції забезпечені живленням за допомогою акумуляторів, а 25% з них також отримують живлення від генераторів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
У міністерстві відзначають, що залишаються виклики, пов’язані із забезпеченням зв’язку у періоди знеструмлень. Разом з операторами вдалося досягти важливих результатів.
Серед них понад 2,1 млн підключених домівок до xPON, збільшення покриття 4G на 93%, робота понад 50 тисяч терміналів Starlink, а також стовідсоткове забезпечення базових станцій акумуляторами та 25% базових станцій генераторами.

Майбутні плани щодо розвитку мереж

Уряд продовжує працювати над підвищенням енергетичної стійкості телеком-інфраструктури. У планах забезпечення 97% населення стабільним покриттям 4G, розширення частки фіксованих мереж xPON до 60%, а також запуск пілотного проєкту 5G.
Окрему увагу приділяють наданню доступу до інтернету жителям прифронтових територій.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 555, яка дає можливість місцевій владі та комунальним підприємствам офіційно підтримувати мобільний зв’язок під час знеструмлень. Завдяки цій постанові мобільні оператори побудують 100 базових станцій за пришвидшеною процедурою.

Підтримка оборонних технологій

Україна продовжує розвивати сектор оборонних технологій. За сприяння платформи Brave1 видано понад 700 грантів на суму 2,6 млрд грн. На платформі зареєстровано більш як 4800 розробок дронів, засобів радіоелектронної боротьби, наземних роботизованих комплексів, ракетних рішень та інших інновацій.
Цього року грантову програму оновили. Видача грантів стала швидшою, а рівень бюрократії для компаній зменшився. У співпраці з партнерами запускаються спільні програми фінансування оборонних стартапів і створюються нові можливості для українських компаній на міжнародному ринку.

Розвиток цифрової держави

У фокусі Міністерства цифрової трансформації залишається розвиток цифрових державних сервісів. Планується розширення послуг для ветеранів, підприємців та сфери соціального захисту.
Триває робота над важливими антикорупційними проєктами, серед яких е-Акциз, е-Суд та цифровізація грального бізнесу.
У міністерстві нагадують, що цифровізація вже продемонструвала ефективність як інструмент протидії корупції. За останні 5 років цифрові послуги дозволили заощадити державі та громадянам 184 млрд грн.
