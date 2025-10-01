0 800 307 555
Абоненти «Київстару» можуть підключити Starlink до мобільного

Українці, що є абонентами мобільного оператора «Київстар», можуть долучитися до бета-тестування послуги Starlink Direct to Cell на своїх смартфонах.
Про це повідомила пресслужба оператора.
Як це правцює? Смартфон користувача під’єднується безпосередньо до супутників Starlink із підтримкою Direct to Cell, який діє як вишка мобільного зв’язку в космосі.

Умови для тестування:

  • відкрите небо, бо таке з’єднання працює на вулиці, де смартфон «бачить» супутник. Тобто на балконі, дахах, відкритому просторі;
  • 4G-смартфон (поки що лише Android, а для iOS підтримка очікується трохи пізніше);
  • 4G-SIM від Київстар (SIM/eSIM з підтримкою LTE).
Участь можуть взяти на території всієї України, крім Дніпропетровської та Чернігівської областей (а також обмеження на ТОТ і територіях бойових дій).
У жовтні-листопаді можна буде «затестити» вхідні і вихідні SMS — офіційний запуск цих функцій із Direct to Cell планується на 4 квартал 2025 року.
Після цього буде оголошено тестування мобільного інтернету та голосового зв’язку через VoLTE.

Вартість

  • Як зазначає оператор, жодних доплат на період тестового режиму Direct to Cell не передбачено.
  • А SMS, хвилини і гігабайти тарифікуватимуться як зазвичай
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink Direct to Cell.
«Разом із CEO Київстар Олександром Комаровим протестували Starlink Direct to Cell. Ця технологія дозволяє українцям залишатися на зв’язку без покриття мобільної мережі через SMS. Завдяки супутниковим технологіям користувачам не потрібно купувати дороге обладнання — достатньо 4G-смартфона із SIM- або ESIM-картою», — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Таким чином українці залишаються на зв’язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень. Головна умова для технології — пряма видимість неба.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
