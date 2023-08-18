Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я» — Finance.ua

Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я» Сьогодні 17:35 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про створення парку-пам'ятки «Межигір'я»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перетворення резиденції експрезидента Віктора Януковича, який втік з України і заочно засуджений, «Межигір'я» на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Як зазначається в картці відповідного законопроєкту № 9354, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ було повернуто до парламенту з підписом глави держави 18 серпня.

Як повідомлялося, ВР ухвалила цей законопроєкт у цілому 14 липня.

Документ передбачає створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я» загальною площею 138,5937 га за рахунок земель державної власності, які надано йому в постійне користування.

Згідно із законопроєктом, буде організовано спеціальну адміністрацію парку-пам'ятки «Межигір'я» у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Межигір'я» — колишня резиденція Януковича в с. Нових Петрівцях (Вишгородський р-н Київської обл.).

Суд заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Він переховується в рф.

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