МВФ вивчає остаточну версію податкового закону — Finance.ua

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МВФ вивчає остаточну версію податкового закону

Казна та Політика
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МВФ вивчає остаточну версію податкового закону
МВФ вивчає остаточну версію податкового закону
Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку.
Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в коментарі Укрінформу.
«Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні», — повідомив Степанян.
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Як стверджує перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, в МВФ не зараховують виконання «податкового» структурного маяка, оскільки в частині податкових перевірок законопроєкт був змінений без погодження з МВФ.
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Закон мав зняти мораторій на податкові перевірки для великих субʼєктів господарювання. Натомість у другому читанні ця норма за ініціативи заступника голови ОПУ Ростислава Шурми була відкинута. В ОПУ запропонували повернутися до перевірок після закінчення воєнного стану. Таку пропозицію підтримали більшість народних депутатів. При цьому мораторій зняли частково — для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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