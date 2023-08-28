МВФ вивчає остаточну версію податкового закону — Finance.ua

МВФ вивчає остаточну версію податкового закону Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

МВФ вивчає остаточну версію податкового закону

Міжнародний валютний фонд вивчає остаточну версію закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (№ 8401), на відповідність структурному маяку.

Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян в коментарі Укрінформу.

«Ми вивчаємо остаточну версію закону на предмет встановлення його відповідності погодженій стратегії. Це і визначить, був виконаний цей структурний маяк чи ні», — повідомив Степанян.

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Як стверджує перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, в МВФ не зараховують виконання «податкового» структурного маяка, оскільки в частині податкових перевірок законопроєкт був змінений без погодження з МВФ.

Закон мав зняти мораторій на податкові перевірки для великих субʼєктів господарювання. Натомість у другому читанні ця норма за ініціативи заступника голови ОПУ Ростислава Шурми була відкинута. В ОПУ запропонували повернутися до перевірок після закінчення воєнного стану. Таку пропозицію підтримали більшість народних депутатів. При цьому мораторій зняли частково — для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг.

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