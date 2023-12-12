МВФ очікує виконання партнерами України зобов’язань щодо її фінансування — Finance.ua

МВФ очікує виконання партнерами України зобов’язань щодо її фінансування Сьогодні 12:18 — Казна та Політика

МВФ очікує виконання партнерами України зобов’язань щодо її фінансування

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, розраховує на виконання партнерами України зобов’язань щодо її зовнішнього фінансування, узятих ними в межах відкритої Фондом у березні цього року 4-річної програми розширеного фінансування EFF.

Про це заявив глава місії МВФ в Україні Гевін Грей.

«Я б сказав, що ризики для зовнішнього фінансування існують, але вони були там під час першого перегляду, і вони не обов’язково вищі просто зараз. У нас є конкретні бюджетні пропозиції від ключових донорів, які являють собою гарантії фінансування. У цих країнах проходять бюджетні процеси, і нам доведеться дочекатися їхнього завершення», — сказав він на пресконференції в ніч на вівторок після схвалення радою директорів другого перегляду програми.

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За його словами, у Фонді очікують, що всі донори виконуватимуть свої зобов’язання один за одним, щойно їхні бюджетні процеси буде завершено.

Водночас Грей зазначив, що МВФ обов’язково обговорить з українською стороною кроки, які вона може зробити для усунення будь-яких короткострокових прогалин.

Він нагадав, що програма EFF на $15,6 млрд є частиною пакета допомоги з боку міжнародної спільноти загальним обсягом $122 млрд.

За словами глави місії, цього року донори виділяли ресурси згідно з планом і вчасно, і це було важливо, оскільки дало змогу Україні виконувати видаткові статті бюджету, утримувати адекватні рівні міжнародних резервів, загалом зберігаючи економічну та фінансову стабільність.

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Відповідаючи на запитання про можливість використання російських заморожених активів для фінансування України, Грей зазначив, що МВФ нейтрально ставиться до своїх членів, а також усвідомлює ризики для міжнародної валютної системи, пов’язані з будь-якими подібними ініціативами.

«Звичайно, якщо якісь доходи від заморожених активів будуть передані Україні, ми оцінимо їхній вплив на бюджет і програму України», — констатував він.

Минулого тижня директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак повідомила, що оновлена програма передбачає зовнішнє фінансування України 2024 року на рівні цього року — приблизно $42 млрд, тоді як раніше міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що поки що непідтвердженими залишаються джерела на загальну суму $29 млрд, насамперед від США та ЄС.

Згідно з прогнозом Фонду по завершенню другого перегляду програми EFF, чисте зовнішнє фінансування України знизиться з 17% ВВП цьогоріч до 13,7% ВВП наступного року і 7,6% ВВП 2025 року, а грантове — відповідно з 8,5% ВВП до 4,7% ВВП і 2,1% ВВП.

Номінальний ВВП прогнозується на рівні 6,434 трлн грн цьогоріч, 7,64 трлн грн — наступного року і 8,858 трлн грн 2025 року за поточного курсу 36,8716 грн/$1.

Передбачається, що в результаті державний прямий і гарантований борг зросте цього року з 78,5% ВВП до 87,1% ВВП, наступного — до 96,7% ВВП, а 2025 року — до 98,5% ВВП, після чого почне скорочуватися.

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З урахуванням зростання дефіциту поточного рахунку з 4,6% ВВП цьогоріч до 7,1% ВВП наступного року і 9% ВВП 2025 року, міжнародні резерви Нацбанку незначно збільшаться: з $39,5 млрд цьогоріч до $40,9 млрд наступного року і $41,0 млрд 2025 року.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня цього року, перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, а другий у розмірі SDR664 млн ($890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня. Плановий графік програми передбачав виділення Україні ще двох таких траншів у середині жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов’язань терміном на кінець червня і грудня цього року відповідно.

Очікується, що третій транш у розмірі $881 млн за поточним курсом надійде найближчими днями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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