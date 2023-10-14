Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України — Finance.ua

Біженці повернуться не всі: МВФ дав прогноз чисельності населення України
Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців до України вже 2024 року. Але повернуться з-за кордону не всі.
Про це повідомляє World Economic Outlook (жовтень 2023 року).
За оцінкою МВФ, населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,8 млн осіб, у 2023 році - до 33,2 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення:
- 2024 рік — 33,7 млн осіб;
- 2025 рік — 34,7 млн осіб;
- 2026 рік — 35,0 млн осіб;
- 2027 рік — 35,9 млн осіб;
- 2028 рік — 36,1 млн осіб.
Нагадаємо, за даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців виїхали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.
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