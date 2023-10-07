Звідки та куди виїхало набільше біженців з України (кількість за регіонами) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Звідки та куди виїхало набільше біженців з України (кількість за регіонами)

24
Найбільша частина українських біженців — мами з неповнолітніми дітьми — майже 60%. Це підтверджує чергове соціологічне дослідження «Біженці з України».
Самі рятуються 13% українців, з чоловіком або дружиною — родиною з України виїхало тільки 17% опитаних.
Про це пише uamedia.
В умовах воєнного стану в України є категорії чоловіків, які мають право на перетин кордону: батьки трьох та більше дітей, чоловіки з інвалідністю тощо. Звичайно, можна припустити, що хтось отримав цей дозвіл за незаконною схемою. Хтось виїжджав з окупованих територій через треті країни (Росію, Білорусь). Ці чоловіки теж в цій статистиці, оскільки за кордоном вони отримали статус тимчасового захисту і їх легко відокремити. Аналітику зробила дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії. Вона провела дві хвилі соціологічних досліджень у рамках проєкту «Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики».
Станом на травень 2023 року демографічний портрет українських біженців зазнав змін. Так, серед дорослих трохи збільшилася частка чоловіків — 22%, при цьому частка дорослих чоловіків серед людей зі статусом тимчасового захисту в ЄС збільшилася на 2% (до 29% на травень 2023 року). Частка дітей серед українських біженців майже не змінилася.
Практично не змінилися показники освіти українців за кордоном. 63% опитаних у травні 2023 року українців мали вищу або незакінчену вищу освіту, 24% опитаних у травні 2023 року мали середню спеціальну освіту, загальну середню освіту мали 11% опитаних, незакінчену середню — 2%.

Коли та куди виїхали

Пік виїзду з України припав на період з 1 по 15 березня 2022 року — у ці дні виїхало близько 40% респондентів, опитаних у листопаді 2022 року. Ще майже 13% респондентів виїхали у другій половині березня, близько 10% - протягом квітня. За віком найбільша частка дітей до 18 років перебуває у Польщі (56%), найменша — у Німеччині (47%). Найбільше молодих людей віком від 18 до 34 років — у Чехії (21%). В Італії найбільша частка українських біженців віком 35−49 років (27%).

Житло

Майже половина українських біженців проживають в окремій квартирі чи будинку. Суттєвою також є частка людей, які живуть в кімнаті (в квартирі) чи будинку разом з іншими українцями чи місцевими жителями (30%) або ж у гуртожитку чи центрі для біженців (майже 14%).
Найбільша частка опитаних респондентів, що платять за житло самостійно, — у Польщі, де 62% сплачують повну суму з власної кишені. Натомість понад дві третини (70%) опитаних біженців у Німеччині отримують повну компенсацію на житло від місцевої влади чи живуть безоплатно.

Важливі цифри

Унаслідок виїзду з України через війну найбільшу частку населення втратили такі українські регіони:
  • Запорізька область — за кордон виїхала майже чверть усього населення (23%),
  • Київ (19%) та Київська область (19%),
  • Дніпропетровська (18%),
  • Миколаївська та Херсонська області (по 16%).
До початку повномасштабного вторгнення переважна більшість втікачів з України проживали у містах (майже 80%), решта — у селах (12%) та селищах міського типу (близько 10%).
Основними проблемами, з якими стикалися біженці, є відсутність або складний доступ до медицини, високий рівень бюрократизації та несвоєчасне оформлення потрібних документів. Разом з тим, більшість опитаних українців зазначають, що їм усе-таки більше подобалося життя в Україні.
Місце для вашої реклами

Про повернення: три сценарії

Українські біженці здебільшого не готові повертатися в інший (не свій) регіон: 4% точно готові, 13% скоріше готові, 31% скоріше не готові, 24% точно не готові, 14% не можуть відповісти на це питання, а ще 14% вважають свій рідний регіон відносно безпечнішим порівняно з іншими регіонами.
Поєднавши результати опитування Info Sapiens та власні розрахунки, ЦЕС прогнозує, що кількість осіб, які повернуться до України за різними сценаріями становить:
  • 2,9 млн за оптимістичним сценарієм,
  • 2,6 млн — за середнім
  • та 2,2 млн — за песимістичним.
При цьому за усіма сценаріями найвищий відсоток тих, хто повернеться в Україну, припадає на осіб у віці старше 65 років. Разом з тим, за усіма трьома сценаріями найнижчою серед тих, хто повернеться в Україну, є частка людей з вищою освітою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.