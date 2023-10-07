Звідки та куди виїхало набільше біженців з України (кількість за регіонами) — Finance.ua

Звідки та куди виїхало набільше біженців з України (кількість за регіонами) Сьогодні 13:13

Найбільша частина українських біженців — мами з неповнолітніми дітьми — майже 60%. Це підтверджує чергове соціологічне дослідження «Біженці з України».

Самі рятуються 13% українців, з чоловіком або дружиною — родиною з України виїхало тільки 17% опитаних.

Про це пише uamedia.

В умовах воєнного стану в України є категорії чоловіків, які мають право на перетин кордону: батьки трьох та більше дітей, чоловіки з інвалідністю тощо. Звичайно, можна припустити, що хтось отримав цей дозвіл за незаконною схемою. Хтось виїжджав з окупованих територій через треті країни (Росію, Білорусь). Ці чоловіки теж в цій статистиці, оскільки за кордоном вони отримали статус тимчасового захисту і їх легко відокремити. Аналітику зробила дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії. Вона провела дві хвилі соціологічних досліджень у рамках проєкту «Біженці з України: наміри повернутися, вплив на українську економіку та рекомендації щодо державної політики».

Станом на травень 2023 року демографічний портрет українських біженців зазнав змін. Так, серед дорослих трохи збільшилася частка чоловіків — 22%, при цьому частка дорослих чоловіків серед людей зі статусом тимчасового захисту в ЄС збільшилася на 2% (до 29% на травень 2023 року). Частка дітей серед українських біженців майже не змінилася.

Практично не змінилися показники освіти українців за кордоном. 63% опитаних у травні 2023 року українців мали вищу або незакінчену вищу освіту, 24% опитаних у травні 2023 року мали середню спеціальну освіту, загальну середню освіту мали 11% опитаних, незакінчену середню — 2%.

Коли та куди виїхали

Пік виїзду з України припав на період з 1 по 15 березня 2022 року — у ці дні виїхало близько 40% респондентів, опитаних у листопаді 2022 року. Ще майже 13% респондентів виїхали у другій половині березня, близько 10% - протягом квітня. За віком найбільша частка дітей до 18 років перебуває у Польщі (56%), найменша — у Німеччині (47%). Найбільше молодих людей віком від 18 до 34 років — у Чехії (21%). В Італії найбільша частка українських біженців віком 35−49 років (27%).

Житло

Майже половина українських біженців проживають в окремій квартирі чи будинку. Суттєвою також є частка людей, які живуть в кімнаті (в квартирі) чи будинку разом з іншими українцями чи місцевими жителями (30%) або ж у гуртожитку чи центрі для біженців (майже 14%).

Найбільша частка опитаних респондентів, що платять за житло самостійно, — у Польщі, де 62% сплачують повну суму з власної кишені. Натомість понад дві третини (70%) опитаних біженців у Німеччині отримують повну компенсацію на житло від місцевої влади чи живуть безоплатно.

Важливі цифри

Унаслідок виїзду з України через війну найбільшу частку населення втратили такі українські регіони:

Запорізька область — за кордон виїхала майже чверть усього населення (23%),

Київ (19%) та Київська область (19%),

Дніпропетровська (18%),

Миколаївська та Херсонська області (по 16%).

До початку повномасштабного вторгнення переважна більшість втікачів з України проживали у містах (майже 80%), решта — у селах (12%) та селищах міського типу (близько 10%).

Основними проблемами, з якими стикалися біженці, є відсутність або складний доступ до медицини, високий рівень бюрократизації та несвоєчасне оформлення потрібних документів. Разом з тим, більшість опитаних українців зазначають, що їм усе-таки більше подобалося життя в Україні.

Про повернення: три сценарії

Українські біженці здебільшого не готові повертатися в інший (не свій) регіон: 4% точно готові, 13% скоріше готові, 31% скоріше не готові, 24% точно не готові, 14% не можуть відповісти на це питання, а ще 14% вважають свій рідний регіон відносно безпечнішим порівняно з іншими регіонами.

Поєднавши результати опитування Info Sapiens та власні розрахунки, ЦЕС прогнозує, що кількість осіб, які повернуться до України за різними сценаріями становить:

2,9 млн за оптимістичним сценарієм,

2,6 млн — за середнім

та 2,2 млн — за песимістичним.

При цьому за усіма сценаріями найвищий відсоток тих, хто повернеться в Україну, припадає на осіб у віці старше 65 років. Разом з тим, за усіма трьома сценаріями найнижчою серед тих, хто повернеться в Україну, є частка людей з вищою освітою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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