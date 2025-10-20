В рф зарплати ув’язнених перевищили доходи вчителів — СЗРУ Сьогодні 21:33

У росії доходи ув’язнених зросли до рівня, що перевищує зарплати педагогів у більшості регіонів.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зазначається, що у 2019 році середній заробіток засуджених становив 14,7 тис. рублів, а у 2025-му вже сягнув 33 тис. — зростання на 125%. Для порівняння: у 73 регіонах учителі отримують менше мінімального рівня оплати праці у 22 440 рублів.

«Шкільна система потерпає від дефіциту понад 250 тис. педагогів. Третина вчителів — старші за 50 років, а молоді спеціалісти залишають професію через низькі зарплати та перевантаження. Як результат — освітня інфраструктура деградує, а статус учителя знецінюється" — йдеться у дописі СЗРУ.

Зростання зарплат ув’язнених офіційно пояснюють співпрацею бізнесу з системою виконання покарань. Держава намагається використати колонії як економічний ресурс, обіцяючи «не ГУЛАГ, а нові умови» для ув’язнених, які мали б замінити трудових мігрантів. Але бізнес стикається з низькою кваліфікацією та високою плинністю кадрів.

«Проблема в тому, що підвищені зарплати не зупиняють іншого процесу — масового вербування засуджених на війну проти України. Для багатьох це вигідніший варіант, ніж робота в колонії. У регіонах навіть запроваджені бонуси для співробітників федеральної служби виконання покарань, які залучають „добровольців“ на фронт» — повідомляє розвідка.

