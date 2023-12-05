Україна отримала цьогоріч від Світового банку понад $14 мільярдів — Мінфін — Finance.ua
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Україна отримала цьогоріч від Світового банку понад $14 мільярдів — Мінфін

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Україна отримала цьогоріч від Світового банку понад $14 мільярдів — Мінфін
Україна отримала цьогоріч від Світового банку понад $14 мільярдів — Мінфін
У межах мобілізованих Світовим банком фінансових ресурсів Україна цьогоріч отримала понад 14 млрд доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«Вдячний Світовому банку за надзвичайну підтримку. Цього року, у межах мобілізованих банком фінансових ресурсів Україна отримала понад 14 млрд доларів США. Банк розробив низку важливих інструментів для залучення фінансування з метою забезпечення підтримки держбюджету України та відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії», — зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Станом на сьогодні, обсяг портфеля діючих проєктів Світового банку є найбільшим за всі роки співпраці.
Раніше повідомлялось, що нещодавно Світовим банком було ухвалено два нових проєкти — «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE) та «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE). Проєкт INSPIRE на суму 1,2 млрд дол. США має на меті покращення та розвиток програм соціального захисту та допомоги. Проєкт ARISE обсягом 550 млн дол. США спрямований на відновлення сільського господарства.
Під час зустрічі, окрему увагу було приділено питанню впровадження узгоджених Світовим банком та Урядом України заходів та реформ в Україні. Сергій Марченко зазначив, що пріоритетом української влади є забезпечення належного та повноцінного виконання сторонами умов для отримання фінансування, його прозоре та підзвітне використання, що дозволить створити основу для економічного відновлення країни та прискорить процес подолання руйнівних наслідків війни.
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Зі свого боку, Директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі наголосив, що Світовий банк зацікавлений у подальшій підтримці України та пошуку потрібних заходів і умов для залучення фінансування іноземних партнерів через спільні проекти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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