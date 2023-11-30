Партнери України виділили $2 млрд у листопаді: хто найбільший донор — Finance.ua

Партнери України виділили $2 млрд у листопаді: хто найбільший донор Вчора 17:40 — Казна та Політика

Партнери України виділили $2 млрд у листопаді: хто найбільший донор

У листопаді 2023 року міжнародні партнери виділили пільгове фінансування Україні на суму 2 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Кошти надаються на пільгових умовах та спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я», — сказано в повідомленні.

Хто серед донорів у листопаді 2023 року:

Європейський Союз — $1,6 млрд;

Гарантія Великобританії через механізм Світового банку — $400 млн;

Світовий банк — $5 млн.

Кошти від ЄС — десятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою сягає 18 млрд євро, із яких Україна вже отримала 16,5 млрд євро. Термін погашення кредиту складає 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

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Гарантія Великої Британії - частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Термін погашення — 19 років із 5-річним пільговим періодом. Загальний обсяг фінансової допомоги під гарантію Великої Британії у поточному році сягає $1 млрд.

Фінансування від Світового банк є позикою МБРР в рамках проекту Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя». У рамках спільного з МБРР проекту у 2023 році вже залучено близько $50 млн.

Скільки Україна залучила з початку року

За 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $37,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Нагадаємо, Європейська комісія наразі завершує оцінку невиконаних Україною умов, які мають бути виконані до кінця програми «Макрофінансової допомоги+» Євросоюзу в 2023 році, що дасть змогу виділити в грудні останній транш цієї допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

За даними Мінфіну, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 2,03%, або на 2,72 млрд доларів, до рекордних 136,35 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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