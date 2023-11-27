Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні — Finance.ua

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Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні
Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернером Хойєром проекти з відновлення України. За словами Шмигаля, ЄІБ вже акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро.
Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Telegram.
«Продуктивна зустріч з Президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром та його командою. Привітав відкриття представництва ЄІБ у країнах Східної Європи з офісом у Києві. Обговорили чинні та нові проєкти з відновлення. Очікуємо на їх реалізацію», — повідомив Шмигаль.
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За його словами, уряд активно співпрацює з ЄІБ у сферах відновлення інфраструктури, енергетики, теплопостачання.
Прем'єр подякував президенту Європейського інвестиційного банку за фінансову допомогу, зокрема створення дієвих інструментів для повоєнного відновлення.
«ЄІБ одним з перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку до держбюджету. Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро. Високо цінуємо активну роль ЄІБ у підтримці України», — вказав Шмигаль.
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Нагадаємо, 23 листопада, до державного бюджету України надійшло близько $400 млн під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $2 млрд.
За даними Мінфіну, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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