Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні — Finance.ua

Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні Вчора 16:05 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки Європейський інвестиційний банк уже виділив Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернером Хойєром проекти з відновлення України. За словами Шмигаля, ЄІБ вже акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро.

Про це прем'єр написав на своїй сторінці у Telegram.

«Продуктивна зустріч з Президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром та його командою. Привітав відкриття представництва ЄІБ у країнах Східної Європи з офісом у Києві. Обговорили чинні та нові проєкти з відновлення. Очікуємо на їх реалізацію», — повідомив Шмигаль.

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За його словами, уряд активно співпрацює з ЄІБ у сферах відновлення інфраструктури, енергетики, теплопостачання.

Прем'єр подякував президенту Європейського інвестиційного банку за фінансову допомогу, зокрема створення дієвих інструментів для повоєнного відновлення.

«ЄІБ одним з перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку до держбюджету. Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро. Високо цінуємо активну роль ЄІБ у підтримці України», — вказав Шмигаль.

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Нагадаємо, 23 листопада, до державного бюджету України надійшло близько $400 млн під гарантію Великої Британії через Трастовий фонд Світового банку. Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $2 млрд.

За даними Мінфіну, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 1,39 трильйонів гривень за перші 10 місяців 2023 року або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

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УНН За матеріалами:

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