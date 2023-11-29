У ЄС назвали умови для отримання останнього траншу допомоги на 1,5 мільярда євро — Finance.ua

У ЄС назвали умови для отримання останнього траншу допомоги на 1,5 мільярда євро Вчора 17:01 — Казна та Політика

У ЄС назвали умови для отримання останнього траншу допомоги на 1,5 мільярда євро

Європейська комісія наразі завершує оцінку невиконаних Україною умов, які мають бути виконані до кінця програми «Макрофінансової допомоги+» Євросоюзу в 2023 році, що дасть змогу виділити в грудні останній транш цієї допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомив керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Альберто Фернандес-Дієс.

Читайте також МВФ і Україна домовились про наступний транш на $900 млн

«Примітно, що найважливіші з них належать до сфери верховенства права. Деякими прикладами є посилення САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури), а також зміни у доборі суддів в Україні», — сказав він під час презентації пілотного моніторингу виконання Україною програм МВФ і ЄС консорціумом RRR4U в Києві.

Як уточнили представники консорціуму, щодо добору суддів і САП ідеться про прийняття схвалених 21 листопада в першому читанні законопроєктів: № 10 140-д із поправками до закону «Про судоустрій і статус суддів» і деякі законодавчі акти щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри та № 10 060 про підвищення інституційної незалежності САП.

Окрім цього, зазначили в RRR4U, необхідно ухвалити законопроєкт про криміналізацію контрабанди № 5420, який було схвалено в першому читанні в середині липня цього року.

«Отже, ми розглядаємо макрофінансову допомогу не тільки як інструмент, що допоможе Україні впоратися з труднощами платіжного балансу, з якими вона стикається, а й як спосіб заохочення та стимулювання реформ, що стали актуальнішими відтоді, як Україна стала країною-кандидатом минулого року», — зазначив Фернандес-Дієс.

Він наголосив, що такий самий принцип прив’язки фінансування до умов буде реалізовано і в програмі Ukraine Facility обсягом 50 млн євро на 2024−2027 роки, яку наразі готують, і ці умови буде зафіксовано в так званому Плані України, який нині обговорюють із цілою групою міністерств України.

Читайте також Скільки часу проходило між початком переговорів та вступом країн в ЄС (інфографіка)

«Умови, які будуть відображені в Плані, за суттю і змістом не відрізнятимуться від того, що ми вже маємо в галузі макрофінансової допомоги… Це покладе початок новій ері, новій епосі, так би мовити, „зумовленості“ з боку України, яка буде тісно пов’язана зі шляхом вступу країни до ЄС», — зазначив керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні.

За його словами, мета — допомогти Україні зберегти її фінансову стабільність, а також спонукати владу країни провести для цього корисні реформи, перебуваючи в тісному контакті з іншими донорами і, звісно ж, із МВФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.