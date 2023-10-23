Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофіну на 1,5 млрд євро — Finance.ua

Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофіну на 1,5 млрд євро Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив , що Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

«Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро», — сказано в повідомленні.

Прем′єр подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд. Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою, зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, восьмий транш на суму 1,5 млрд євро Європейська комісія виплатила Україні 22 вересня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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