Переговори тривають: у ЄС затримують виділення €20 мільярдів для допомоги Україні — Finance.ua

Переговори тривають: у ЄС затримують виділення €20 мільярдів для допомоги Україні Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Переговори тривають: у ЄС затримують виділення €20 мільярдів для допомоги Україні

Переговори про перерахування у Європейський фонд миру (EPF) 20 мільярдів євро для підтримки, зокрема, і військових поставок Україні, навряд чи будуть завершені до того, як лідери ЄС сядуть за стіл, щоб переглянути весь бюджет блоку в грудні.

Про це пише видання Euractiv

Очікується, що на своєму черговому грудневому саміті лідери 27 країн ЄС обговорять майбутні фінанси блоку після запропонованого Європейською комісією перегляду бюджету ЄС, нового фонду стратегічних технологій (STEP) і поповнення Європейського миру.

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Незважаючи на початкову вартість EPF у 5,5 млрд євро наприкінці 2022 року, влітку головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував підвищити максимальну суму фонду на 20 млрд євро на наступні чотири роки, щоб забезпечити потреби України.

Зазначається, що даний фонд використовувався для відшкодування коштів державам-членам ЄС, коли вони відправляли власні оборонні запаси зброї, танків і боєприпасів до Києва.

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«Ми не очікуємо жодної відповіді з цього питання перед Європейською радою в грудні, де лідери викладуть на стіл усе, що стосується бюджетних питань, щоб прийняти рішення», — сказав Euractiv один дипломат ЄС.

Суми, які запитувала виконавча влада ЄС, були сприйняті державами-членами з обережністю, оскільки бюджети по всій Європі відчувають навантаження, а рішення про поповнення фонду на 20 мільярдів євро може бути «трудомістким».

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«Пакет включає в себе середньостроковий огляд бюджету ЄС, макрофінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро, поповнення Фонду миру на 20 мільярдів євро та нову Європейську стратегічну технологічну платформу (STEP)», — додав чиновник.

При цьому, ще один чиновник зазначив, що спочатку потрібно домовитися про те, щоб наповнити даний фонд, оскільки основної угоди ще немає. За його словами, вже після прийняття угоди можна буде вирішувати, як надавати фінансування Україні: 4 рази по 5 мільярдів чи одноразово виділити 20 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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