Нардеп розкрив плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році — Finance.ua
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Нардеп розкрив плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році

Казна та Політика
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Нардеп розкрив плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році
Нардеп розкрив плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році
Нардеп Ярослав Железняк розкрив плани уряду на зовнішнє фінансування у 2024 році. Він підрахував, що Україна хоче отримати 46 млрд дол.
Про це пише Ракурс.
Железняк використовував документи до проекту держбюджету-2024. У своїх соцмережах нардеп зазначив, що Кабмін планує отримати кошти від таких зовнішніх джерел:
  • уряду США та інших офіційних кредиторів (1,33,3 трлн грн) — 28 млрд дол.;
  • ЄС (372,3 млрд грн) — 10 млрд дол.;
  • МВФ (223,8 млрд грн) — 6 млрд дол.;
  • Міжнародного банку реконструкції та розвитку (82,8 млрд грн) — 2,2 млрд дол.
Железняк розраховував ці кошти за курсом 36,6 грн/дол.
За його даними середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становитиме приблизно 19%, а для зовнішніх боргових інструментів — 5,5%.
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15 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів.
«Я бачу велику втому серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна», — сказав Марченко.
За його словами, Україна зараз докладає «вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні».
Як зазначається, оскільки війна з росією триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром 43 млрд дол. у 2024 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ракурс
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