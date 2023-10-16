Друкування гривні і секвестр держбюджету. Гетманцев назвав сценарії при відсутності зовнішнього фінансування — Finance.ua
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Друкування гривні і секвестр держбюджету. Гетманцев назвав сценарії при відсутності зовнішнього фінансування

Казна та Політика
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Друкування гривні і секвестр держбюджету. Гетманцев назвав сценарії при відсутності зовнішнього фінансування
Друкування гривні і секвестр держбюджету. Гетманцев назвав сценарії при відсутності зовнішнього фінансування
Україна змушена буде проводити секвестр держбюджету або друкувати гривню при відсутності зовнішнього фінансування під час війни.
Про це в інтерв'ю Українським Новинам заявив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Ситуація на фінансовому фронті є наднапруженою. У випадку, якщо ми не знайдемо кошти на зовнішніх ринках… Ринках — це умовно кажучи, це не про розміщення наших євробондів, на жаль, а фінансування наших партнерів. Якщо ми у них не знайдемо гроші, то у нас не так багато є виходів і всі вони дуже погані. Це секвестр, тобто ми вимушені будемо скорочувати все, що можна, а друге — це емісія, що теж податок на бідних, у нашому випадку на всіх, бо наше населення не багатшає у війну. У нас погані і дуже погані сценарії на випадок, якщо ці суми не будуть підкріплені нашими партнерами», — розповів нардеп.
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За його словами, на сьогодні відносно гарантована лише третина від закладеної в держбюджеті-2024 західної допомоги.
Гетманцев наголосив, що головним ризиком бюджету є фінансування дефіциту, сума якого не є гарантованою і залежить від партнерів України, які залежать від внутрішньополітичних ситуацій.
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«На жаль, ця ситуація у контексті українського питання може погіршуватися, зважаючи на передвиборчі перипетії наших партнерів з ЄС і США. Може погіршуватися у зв’язку з „втомою від війни“, яку ми відчуваємо з боку виборців у наших партнерів. Це також може негативно позначитися на фінансуванні України і може бути, напевне, найбільшою помилкою цивілізованого світу, якщо ця втома візьме гору», — резюмував він.

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За матеріалами:
Українські Новини
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