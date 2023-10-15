Як війна вплинула на заробіток та загальне фінансове становище українок — опитування Сьогодні 15:48 — Світ

Як війна вплинула на заробіток та загальне фінансове становище українок — опитування

Як зазначають соціологи, всі цільові групи, що брали участь у дослідженні, відчули значний негативний вплив війни на фінансове становище.

Про найбільший вплив повідомили українки, що повернулись з-за кордону, та жінки-ВПО. Серед перших частка тих, хто має низький або нижче середнього рівня дохід, зросла втричі - з 17% до 50%. А серед жінок, що були змушені змінити місце проживання у межах країни — вдвічі, з 37% до 70%. Серед дружин військовослужбовців про низький дохід повідомили 5% респонденток, але разом з тим показник сімей з доходом нижче середнього зріс з 31% до 40%.

Важливо й те, що тільки у 36% опитаних жінок-ВПО їх основне житло не зазнало руйнувань чи пошкоджень, у той час, як серед дружин військових та жінок, що повернулись в Україну, цей показник складає 81% та 88% відповідно.

Також соціологи зауважують, що на фінансовий стан жінок вплинуло й те, що рівень працевлаштованості від початку повномасштабного вторгнення рф значно знизився, так:

— серед жінок ВПО рівень працевлаштованості впав з 50% до 35%;

— серед українських біженок з 41% до 30%;

— серед дружин військовослужбовців з 63% до 50%.

Відповідно до цього зріс і рівень безробітних:

— з 3% до 20% серед ВПО;

— з 5% до 11% серед дружин військових;

— з 7% до 19% серед біженок, що повернулися.

Зміна авторитетів у вихованні дітей під час війни

Загалом, жінки повідомляють про те, що їх авторитет у вихованні дітей значно виріс після початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим, дружини військовослужбовців зауважують, що авторитет зріс в обох батьків.

Водночас жінки-ВПО зауважують, що при зростанні власного авторитету, відбулось значне зменшення авторитету бабусь та дідусів у вихованні дітей, а роль батька у сім'ї залишилась приблизно на тому ж рівні, що й до початку повномасштабної війни.

Чи задоволені українські жінки особистим життям в умовах війни

Як зауважують соціологи, всупереч високому рівню стресу та постійним психологічним викликам, переїздам та страхам, жінки з усіх цільових груп зберігають відносно високий рівень задоволеності своїми стосунками та сімейним життям.

Найщасливішими виявилися жінки, які повернулись з-за кордону, 87% з них зауважили, що відчувають задоволеність своїми стосунками. Серед дружин військовослужбовців цей показник знаходиться на рівні 81%, а серед жінок-ВПО — сягає 72%.

Так, згідно з коментарем соціологині, засновниці та директорки Gradus Research Євгенії Близнюк, попри очевидні складнощі та постійні виклики, які ставить війна перед українськими жінками, більш ніж половина респонденток схильна вважати, що події 2022−2023 років зблизили їх родини та збільшили рівень підтримки між членами їх сімей. Крім цього, жінки зауважили, що під час війни відчули значний внесок своїх партнерів у родинні стосунки, і навіть фізична розділеність сімей не стала на зваді їх щастю.

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