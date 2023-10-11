Україна підходить до другого перегляду програми розширеного фінансування МВФ — Пишний Сьогодні 16:19 — Казна та Політика

Україна підходить до другого перегляду програми розширеного фінансування МВФ — Пишний

Україна на порозі другого перегляду програми розширеного фінансування Фонду, тому ключовий фокус уваги на тому, що зроблено для його проходження та на загальному прогресі упродовж року.

Про це у Фейсбуці написав голова Національного банку Андрій Пишний.

«Одна зі магістральних зустрічей у Марракеші - з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Ми на порозі другого перегляду програми розширеного фінансування Фонду, тому ключовий фокус уваги на тому, що зроблено для його успішного проходження та загальному прогресі України упродовж року», — повідомив Пишний.

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За його словами, програма МВФ задає дуже чіткий периметр трансформації та реформування, які має пройти наша країна й фінансовий сектор у тому числі. Кожен перегляд за програмою — це певна якісна верифікація виконаних завдань як для нас, так і для партнерів та донорської коаліції. Експертність Фонду на високому рівні й довіра до їх висновків є відповідною.

«Вкотре відмічу глибоку особисту залученість пані Крісталіни до питання забезпечення фінансування для України. Без сумнівів, Фонд усвідомлює, що достатність і своєчасність міжнародної фінансової допомоги є критично важливими для фінансової стійкості країни. Під час зустрічі детально проговорили потреби на 2024 рік та нашу готовність рухатися програмою так швидко, як це тільки буде можливо», — зауважив Пишний.

Він додав, що партнери розуміють рівень невизначеності, в якому доводиться працювати, водночас зазначивши, що Україна продемонструвала високу спроможність виконувати взяті на себе зобов’язання навіть у таких умовах.

«Проговорили поточні результати — з чим ми підходимо до перегляду. НБУ виконав усі зобов’язання, проте загалом маємо дискусійні питання на порядку денному майбутньої місії МВФ. Готуємося дуже ґрунтовно. Якщо пройде все за планом, то цього року Україна сукупно отримає від МВФ $4,5 млрд», — підсумував голова НБУ.

Нагадаємо, у Марокко 9 жовтня стартували Щорічні збори МВФ і Світового банку. Серед найважливіших тем — вплив російської війни на глобальну економіку, продовження фінансової підтримки України, виклики для продовольчої безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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