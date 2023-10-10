«Черговий вкид»: голова НБУ прокоментував новини про своє звільнення — Finance.ua

«Черговий вкид»: голова НБУ прокоментував новини про своє звільнення Сьогодні 16:40

«Черговий вкид»: голова НБУ прокоментував новини про своє звільнення

У вівторок, 10 жовтня, в ЗМІ з’явилась інформація, що голова Національного банку України Андрій Пишний написав заяву про звільнення з посади.

Зазначалось, що офіційна причина звільнення, вказана в заяві, — стан здоров’я. Заяву Пишний написав, перебуваючи за кордоном, — у Марокко, куди він днями відбув з офіційним візитом у складі офіційної делегації України для участі у Щорічних зборах Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Також наголошувалось, що питання повернення Пишного в Україну наразі залишається відкритим.

Реакція Пишного

«Дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами», — написав голова НБУ на сторінці у Facebook.

Він також розповів про результати перемовин у Марракеші.

«Маємо позитивні відгуки про роботу команди НБУ впродовж року. Партнери бачать наші зусилля для формування позитивних макроекономічних трендів, і головне результати в напрямі макроекономічної стабілізації та забезпечення фінансової стабільності. Колеги відзначили наші професійні дії й під час переходу до керованої гнучкості курсу. Важливо, що нам вдалося побудувати коло довіри серед міжнародних партнерів. Це було і залишається один із моїх ключових пріоритетів. Зі свого боку запевню, що ми рухаємося у виконані програми МВФ, максимізуючи зусилля для отримання на 100% позитивного результату. Успішно пройти другий перегляд — наше пріоритетне завдання», — наголосив Пишний.

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