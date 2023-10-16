Україні стає все важче отримати фінансову підтримку від партнерів — Марченко Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

Україні стає все важче отримати фінансову підтримку від партнерів — Марченко

Україні стає все важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага ключових країн-донорів зосереджується на майбутніх виборах.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю Reuters.

«Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває», — сказав Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду та засідання Світового банку в Марракеші.

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За його словами, Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні.

Марченко додав, що «геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах» зменшують бажання урядів підтримувати Україну, згадавши про вибори, заплановані в США та Європейському Союзі наступного року.

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«Ми вже маємо певні зобов’язання, як-от 5,4 млрд дол. за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов’язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників — США та Європейський Союз», — сказав міністр фінансів.

Зазначається, що ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 млрд євро на 2024−2027 роки.

Міністр додав, що економіка України має зрости на 5% у 2024 році. Крім того, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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