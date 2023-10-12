Уряд очікує від $300−500 млрд на проєкти відновлення після конфіскації активів рф за кордоном — Finance.ua

Уряд очікує від $300−500 млрд на проєкти відновлення після конфіскації активів рф за кордоном Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Уряд очікує від $300−500 млрд на проєкти відновлення після конфіскації активів рф за кордоном

Уряд бачить прогрес у питанні майбутньої конфіскації російських активів за кордоном.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

«Уперше за останні тижні партнери дали публічні сигнали про згоду розглядати варіанти і використання з погляду відсотків за користування російськими активами, їх використання як заставу для страхування воєнних ризиків, і їх конфіскації в майбутньому», — сказав Шмигаль.

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За словами очільника уряду, всі ці питання наразі обговорюють на четвертій міністерській дискусії в межах щорічних зборів МВФ і Світового банку.

«Крига скресла. Я впевнений, що наступного року ми наповнюватимемо Фонд відновлення конфіскованими російськими активами, які перебувають на Заході в країнах партнерах», — сказав премʼєр.

Він додав, що йдеться про «суттєву суму».

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«Ми очікуємо, що загалом ця сума має бути від $300 до 500 млрд, яку буде спрямовано на проєкти українського відновлення», — додав Шмигаль.

За даними The Washington Рost, високопосадовці США активізували свої зусилля, щоб змусити західні уряди використати сотні мільярдів доларів заморожених резервів російського центрального банку, щоб допомогти Україні.

Всередині адміністрації президента США Джо Байдена аргументи на користь заохочення Заходу до перенаправлення активів зростають, незважаючи на те, що деякі офіційні особи США стурбовані тим, що гроші, можливо, не зможуть бути використані для військових потреб, а лише для відновлення.

У середу, зустрічаючись із провідними західними фінансовими чиновниками в Марокко, міністр фінансів США Джанет Єллен схвалила європейську пропозицію обкласти податком доходи Центробанку рф під час війни та перевести їх в Україну — проміжний крок, який може швидко набути чинності.

Українські чиновники обговорювали можливість використання податкових надходжень разом із деякими із заарештованих російських активів як заставу для залучення значно більших сум від приватних інвесторів. Це дозволило б Україні позичати гроші на ринках капіталу, не наражаючи при цьому на такий великий ризик свої власні резерви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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