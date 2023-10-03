Конфіскація російських активів зніме тягар як з Євросоюзу, так і з рф, — Кулеба Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що конфіскація і передача Україні заморожених активів російської федерації зніме тягар як з Європейського Союзу, так і рф.

Про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві.

«Сьогодні я наголосив колегам на необхідності активізувати роботу над формулюванням юридичної основи, яка дозволить передавати заарештовані російські активи Україні. Ми знаємо, що є низка правових питань, які потребують вирішення, але немає таких правових питань, які не можуть бути вирішені, коли є розуміння юристами, що для цього існує політична воля і в межах верховенства права такі рішення можуть бути знайдені», — наголосив Кулеба.

За його словами, створення такого механізму і передача Україні російських активів полегшить усім життя.

«І Україні, яка отримає додатковий ресурс. І Європейському Союзу, який нарешті знайде чітке правове рішення, що робити з цими замороженими грошима. І полегшить фінансовий тягар, який несе європейська сторона. Тому що усі погоджуються, що росія має заплатити. Всі сьогодні за столом говорили про те, що росія має заплатити. Потрібно лише знайти цей інструмент. І час для цього настав», — відзначив глава МЗС.

«І росії це теж полегшить життя, оскільки вона позбудеться зайвого тягаря у вигляді своїх заморожених грошей», — додав Кулеба.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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