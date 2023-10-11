Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам

Казна та Політика
40
Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам
Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам
Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
Він зазначив, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два — це військова допомога та економічні санкції.
«Третій — це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро. Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це минулоріч, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро)», — заявив Александр де Кроо.
Читайте також
Він додав, що цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо.
Нагадаємо, Україна може отримати російські заморожені активи на суму 300 мільярдів доларів. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів на відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.