Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам — Finance.ua

Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам

Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що Бельгія продовжить підтримувати Україну за трьома напрямками, з яких перші два — це військова допомога та економічні санкції.

«Третій — це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро. Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України. Ми робили це минулоріч, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро)», — заявив Александр де Кроо.

Він додав, що цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо.

Нагадаємо, Україна може отримати російські заморожені активи на суму 300 мільярдів доларів. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів на відновлення України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.