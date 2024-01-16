Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО — Finance.ua

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Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО

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Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО
Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО, www.president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.
Зеленський уточнив, що в розмові з генсеком Альянсу йшлося про:
  • ситуацію на полі бою в Україні,
  • оборонні потреби держави,
  • подальше посилення системи ППО,
  • підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні,
  • роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.
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Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.
Було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.
Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.
Зазначимо, 15 січня Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії, де того ж дня у у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум. Анонсувалося, що президент візьме участь у форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.
За матеріалами:
Finance.ua
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