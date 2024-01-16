Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО — Finance.ua

Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО Сьогодні 11:44

Зеленський у Давосі зустрівся з генсеком НАТО, www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у межах свого візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Зеленський уточнив, що в розмові з генсеком Альянсу йшлося про:

ситуацію на полі бою в Україні,

оборонні потреби держави,

подальше посилення системи ППО,

підготовку наступного саміту НАТО у Вашингтоні,

роботу з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України до НАТО.

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Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

Було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

Зазначимо, 15 січня Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії, де того ж дня у у Давосі відкрився Всесвітній економічний форум. Анонсувалося, що президент візьме участь у форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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