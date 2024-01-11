На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро — Finance.ua
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На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро

Казна та Політика
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На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро
На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро
Під час засідання Ради «Україна-НАТО» 10 січня союзники пообіцяли подальшу допомогу Києву і нагадали про плани зміцнити протиповітряну оборону країни у 2024 році - від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини й зенітних ракет від Великої Британії.
Про це сказано в повідомленні НАТО за підсумками Ради, пише «Європейська правда».
Під час засідання члени Альянсу «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання рф балістичних ракет із Північної Кореї і безпілотників з Ірану, йдеться в пресрелізі.
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«Члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році», — повідомили в НАТО.
У засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів, брали участь представники Швеції, командувач Повітряних сил України Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив сподівання, що після засідання Ради Україна-НАТО союзники швидко оголосять про нові зобов’язання зі зміцнення української протиповітряної оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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