На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро — Finance.ua

На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

На Раді «Україна-НАТО» Києву пообіцяли в цьому році зброї на мільярди євро

Під час засідання Ради «Україна-НАТО» 10 січня союзники пообіцяли подальшу допомогу Києву і нагадали про плани зміцнити протиповітряну оборону країни у 2024 році - від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини й зенітних ракет від Великої Британії.

Про це сказано в повідомленні НАТО за підсумками Ради, пише « Європейська правда ».

Під час засідання члени Альянсу «рішуче засудили» ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання рф балістичних ракет із Північної Кореї і безпілотників з Ірану, йдеться в пресрелізі.

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«Члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році», — повідомили в НАТО.

У засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів, брали участь представники Швеції, командувач Повітряних сил України Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив сподівання, що після засідання Ради Україна-НАТО союзники швидко оголосять про нові зобов’язання зі зміцнення української протиповітряної оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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