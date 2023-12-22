Зеленський пояснив, чому саме Україні найскладніше стати членом НАТО — Finance.ua

Зеленський пояснив, чому саме Україні найскладніше стати членом НАТО Сьогодні 19:12 — Казна та Політика

Зеленський пояснив, чому саме Україні найскладніше стати членом НАТО

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому саме Україні найскладніше стати членом НАТО серед усіх країн європейського континенту.

Про це глава держави заявив під час звернення до працівників дипломатичної служби України.

Зеленський відзначив, що цьогорічний важливий інституційний результат — це зближення України з НАТО, яке проявляється в роботі Ради Україна-НАТО, а також у створенні нової та розгалуженої архітектури безпекових гарантій для України на базі домовленості з «Групою семи».

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«Це факт — Україні чи не найскладніше у Європі стати повноправним членом Альянсу. І це точно не з провини України — це відображення реального значення нашої держави, нашої справжньої сили. Від того, із ким Україна, залежить, хто визначає, чи стабільна Європа. росія прагне, щоб ця особлива сила належала тільки їй, і залякує лідерів світу. Але наша зовнішня політика й наша комунікація зі світом мають бути дієвіші, ніж будь-який російський шантаж і будь-які російські удари, погрози», — наголосив президент.

У цьому зв’язку, президент озвучив для усіх українських дипломатів і зовнішньополітичної команди цілком конкретне завдання — знайти ключ до рішення про НАТО для України.

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«Це дуже непросто. Усі партнери України мають усвідомити, що зараз настає час приєднати силу нашої держави, силу нашого народу, силу наших воїнів, нашу силу геополітичного значення України до спільної сили всієї Європи. Європи миру. І мир у Європі буде надійним тоді, коли росія буде назавжди позбавлена будь-якої можливості навіть спробувати зробити Україну своїм плацдармом», — відзначив Зеленський.

Водночас, одною з ключових цілей на 2024-й рік глава держави вважає необхідність ефективної підготовки до Вашингтонського саміту НАТО, який заплановано на липень.

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«Я вже зазначив щодо НАТО, що це непросто і що нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства — так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об'єднання навколо України. Переконувати їхні серця, серця людей. Вони тиснуть на своїх лідерів. Суспільства реально вирішують», — підкреслив Зеленський.

19 грудня Зеленський відверто заявив, що Україну поки не запрошують у НАТО. Втім, вступ в Альянс є «найпотужнішим варіантом» для України зараз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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