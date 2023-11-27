НАТО погодить рекомендації реформ, які потрібні Україні для вступу — Finance.ua

НАТО погодить рекомендації реформ, які потрібні Україні для вступу Вчора 16:45 — Казна та Політика

НАТО погодить рекомендації реформ, які потрібні Україні для вступу

Союзники у Північноатлантичному альянсі узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно здійснити Україні для готовності до членства у НАТО.

Як повідомляє «Європейська правда», про це заявив у понеділок генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Столтенберг зазначив, що союзники погоджуються з тим, що у майбутньому Україна стане членом НАТО, та нагадав про допомогу, яку країни-члени надають Україні на тлі повномасштабної війни.

«На нашій зустрічі ми погодимо рекомендації щодо пріоритетних реформ України, у той час як ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства», — заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, перед цим оновлений план реформ для майбутнього вступу України в Альянс обговорювали на Раді Україна-НАТО у жовтні.

Міністр оборони США Ллойд Остін після жовтневого засідання Контактної групи з питань оборони України анонсував створення кількох «коаліцій спроможностей» для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.

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Економічна Правда За матеріалами:

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