У Міноборони розповіли, як працює нова система закупівель за стандартами НАТО — Finance.ua

У Міноборони розповіли, як працює нова система закупівель за стандартами НАТО
Команда Міністерства оборони України запустила нову систему закупівель за стандартами НАТО.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
За його словами, нова система закупівель «повністю замінила пострадянську, де всі владні повноваження були зосереджені в Міноборони».
«Наша мета — стратегічне планування. Мінімізуємо закупівлі за принципом „тут і зараз“. Міноборони має закуповувати, наприклад, зимову форму влітку, а літню — взимку. Таке планування покращить і якість, і вартість відповідно», — зазначив Кліменков.
На першому рівні нової системи працює Департамент політики закупівель.
«Тут відповідатимуть лише за формування політики закупівель, координацію фінансової діяльності агенцій та розробку нормативно-правових актів у сфері закупівель», — підкреслив заступник міністра.
За його словами, «на другому рівні у міністерстві з’явився новий заступник — Віталій Половенко. Він займатиметься комунікацією з тилом ЗСУ, прийматиме пропозиції, коригуватиме списки товарів для закупівель, займатиметься контролем якості, визначатиме пріоритетність та вираховуватиме орієнтовну вартість».
Безпосередньо закупівлями тилового майна займатиметься окреме державне підприємство — «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»).
«Тобто їжу, речі, бронежилети, каски, пально-мастильні матеріали — усе це закуповуватимуть вони», — уточнив Кліменков.
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За схожим принципом побудована закупівля озброєння, якою займається «Агенція оборонних закупівель». Вона вже розпочала контрактування усіх оборонних договорів.
«Перший результат — вдвічі зменшились терміни розгляду комерційних пропозицій. Це дуже важливо під час війни. Крім цього, агенція напряму контрактується з нашими міжнародними партнерами. Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за цим напрямком. Ці дві агенції працюють за сучасними корпоративними стандартами», — додав Кліменков.
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