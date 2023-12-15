Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн — Finance.ua

Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн

З вересня 2023 року Міноборони виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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«За 100 днів роботи нової команди — від вересня 2023 року Міністерство оборони України виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 мільйонів гривень. Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару», — сказано в повідомленні.

Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро.

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Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів США.

Нагадаємо, раніше за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони виявлено та не допущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині.

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