Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн

Казна та Політика
0
Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн
Міноборони виграло п’ять арбітражів на понад 900 млн грн
З вересня 2023 року Міноборони виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Читайте також
«За 100 днів роботи нової команди — від вересня 2023 року Міністерство оборони України виграло п’ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 мільйонів гривень. Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару», — сказано в повідомленні.
Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро.
Читайте також
Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України.
Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів США.
Нагадаємо, раніше за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони виявлено та не допущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.