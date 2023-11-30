28 кг золота та 60 кг срібла: Міноборони запобігло втрати плат із вмістом дорогоцінних металів — Finance.ua
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28 кг золота та 60 кг срібла: Міноборони запобігло втрати плат із вмістом дорогоцінних металів

Казна та Політика
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28 кг золота та 60 кг срібла: Міноборони запобігло втрати плат із вмістом дорогоцінних металів
28 кг золота та 60 кг срібла: Міноборони запобігло втрати плат із вмістом дорогоцінних металів
За ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині.
Про це повідомили в Міноборони.
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Під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом в двох гаражах на території військової частини.

Що знайшли

Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках — орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів:
  • 28 кілограмів золота.
  • 60 кілограмів срібла.
  • 590 грамів металів платинової групи.
У ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Хоча одним із завдань підрозділу було — зберігати це майно. Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють.
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Знайдені дорогоцінні плати (майно) знову поставлені на облік. Оціночна вартість — 65,66 мільйона гривень.
Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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