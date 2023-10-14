Більшість українців очікують на вступ до ЄС та НАТО у найближчі 10 років — Finance.ua
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Більшість українців очікують на вступ до ЄС та НАТО у найближчі 10 років

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Більшість українців очікують на вступ до ЄС та НАТО у найближчі 10 років
Більшість українців очікують на вступ до ЄС та НАТО у найближчі 10 років
Незважаючи на низку складних питань та повільний прогрес, українці розраховують вступити до НАТО та ЄС у найближче десятиліття, свідчать дані нового опитування.
Gallup опублікував дані дослідження, згідно з якими 69% українців вважають, що країна отримає можливість вступити до НАТО протягом десяти років.
За даними опитування, українці з таким самим оптимізмом дивляться на вступ до ЄС: майже три з чотирьох людей вважають, що вони стануть частиною спільноти протягом того самого періоду.
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Вторгнення москви в Україну в 2022 році «по суті знищило останній уламок колись сильної підтримки, якою користувалася росія в Україні», — йдеться в дослідженні, в якому також зазначається, що імідж США серед українців останнім часом рекордно зріс.
Опитування проводилося в липні-серпні, одразу після того, як НАТО заявило про можливість прийняття України до військового альянсу, який очолює Сполучені Штати, але не уточнило, як і коли. За даними Gallup, 64% українців чекали такої заяви у перші місяці війни.
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У 2023 році кількість українців, які вважають, що їхня країна увійде до ЄС протягом найближчих 10 років, не змінилася порівняно з минулим роком і склала 73%, проте кількість тих, хто вважає, що Україна «ніколи» не вступить до Євросоюзу, збільшилася з 6% до 7%.
Дослідження також показало, як змінюється ставлення до західних країн усередині України.
«Після вторгнення українці засудили кремль і переключилися на США, — пише Gallup на своєму сайті. — Схвалення американського керівництва в перші місяці війни досягло рекордно високого рівня в 66% - вище, ніж будь-коли, коли росія перебувала у більш дружніх відносинах з Україною».
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З того часу ставлення до Вашингтона погіршилося на тлі політичної протидії допомоги Україні з боку жорстко налаштованих американських республіканців і нерішучості США в питанні прийняття Києва до НАТО, хоча 53% опитаних, як і раніше, позитивно ставляться до цієї країни.
«Ці два фактори могли створити деяку невизначеність в Україні, яка зашкодила іміджу США», — пише Gallup.
У той же час, думка про лідерів Німеччини зросла — і тепер знаходиться на одному рівні з думкою про США, додає компанія.
Менше 0,5% українців, опитаних Gallup, схвалюють дії керівництва росії в умовах війни з Україною.
Схвалення дій керівництва Китаю впало до нового мінімуму у 8%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
uamedia
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