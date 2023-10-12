Світовий банк чекає від США виділення $25 млрд — Finance.ua

Світовий банк чекає від США виділення $25 млрд Сьогодні 11:29 — Казна та Політика

Світовий банк чекає від США виділення $25 млрд

Президент Групи Світового банку Аджай Банга впевнений, що адміністрація президента США Джо Байдена зробить усе для того, щоби Конгрес підтримав виділення $25 мільярдів на забезпечення достатності капіталу, реорганізацію й розширення СБ.

Про це він заявив у середу під час пресконференції у Марракеші.

«Я думаю, що в Конгресі є багато людей в обох партіях як у Палаті представників, так і в Сенаті, які розуміють цінність багатосторонньої банківської системи як ключового способу для західного розвиненого світу продовжувати робити правильні речі», — зауважив Банга.

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Він також підкреслив, що це, зрештою, допоможе і самим Сполученим Штатам.

«Я впевнений, що будуть суперечки й дискусії - така природа нашої демократії, але мене зовсім не хвилює те, що адміністрація не сприятиме просуванню цього питання, причому просуванню належним чином», — підкреслив президент Групи Світового банку.

Нагадаємо, на початку вересня президент США Джо Байден анонсував спільну з партнерами G20 ініціативу щодо фундаментальної реорганізації та розширення Світового банку. З цією метою глава Білого дому звернувся до Конгресу з проханням про підтримку, яка б розблокувала нове пільгове фінансування Світового банку на суму понад $25 млрд впродовж десятиріччя лише за рахунок дій США. Це має включати, зокрема, підтримку портфельних гарантій СБ, а також внески до Глобального фонду суспільних благ.

Ініціатива спрямована на те, щоби створити більш ефективний інструмент для зменшення бідності, а також для забезпечення інклюзивного економічного зростання. Одночасно це має посилити ефективність реагування на глобальні виклики.

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