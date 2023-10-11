США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів — Finance.ua
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів

Казна та Політика
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів
Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $200 млн.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі.
«Радий повідомити, що США виділяють в останньому пакеті оборонної підтримки для України 200 мільйонів доларів», — заявив Остін.
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За його словами, пакет включає боєприпаси для систем ППО, які незабаром буде доправлено до України, ракетні й артилерійські боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, а також озброєння для протидії російським дронам.
Остін наголосив, що загальна вартість американської військової допомоги для України від початку повномасштабного вторгнення рф зросла до 43,9 млрд дол.
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Глава Пентагону також наголосив, що коаліція з близько 50 союзників вже надала Україні військової допомоги на більш ніж 33 млрд дол. При цьому деякі союзники надали Україні більше військової допомоги, ніж США, у перерахунку на ВВП країни.
Контактна група сьогодні обговорить «найбільш нагальні потреби України, особливо у сфері ППО і боєприпасів», зазначив Остін.
Він також висловив сподівання, що сьогодні буде оголошено нові пакети військової допомоги та плани надання такої допомоги від різних країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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