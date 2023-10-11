США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів — Finance.ua

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів

Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $200 млн.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на початку 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») у Брюсселі.

«Радий повідомити, що США виділяють в останньому пакеті оборонної підтримки для України 200 мільйонів доларів», — заявив Остін.

За його словами, пакет включає боєприпаси для систем ППО, які незабаром буде доправлено до України, ракетні й артилерійські боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, а також озброєння для протидії російським дронам.

Остін наголосив, що загальна вартість американської військової допомоги для України від початку повномасштабного вторгнення рф зросла до 43,9 млрд дол.

Глава Пентагону також наголосив, що коаліція з близько 50 союзників вже надала Україні військової допомоги на більш ніж 33 млрд дол. При цьому деякі союзники надали Україні більше військової допомоги, ніж США, у перерахунку на ВВП країни.

Контактна група сьогодні обговорить «найбільш нагальні потреби України, особливо у сфері ППО і боєприпасів», зазначив Остін.

Він також висловив сподівання, що сьогодні буде оголошено нові пакети військової допомоги та плани надання такої допомоги від різних країн.

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Укрінформ За матеріалами:

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