Які шанси має Україна на допомогу від США та ЄС у 2024 році: роз’яснення Кулеби — Finance.ua

Які шанси має Україна на допомогу від США та ЄС у 2024 році: роз’яснення Кулеби Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Які шанси має Україна на допомогу від США та ЄС у 2024 році: роз’яснення Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про шанси нашої країни на продовження міжнародної підтримки у 2024 році. Йдеться про фінансову та військову допомогу.

Про це він повідомив в інтерв'ю Forbes

За словами політика, допомога від закордонних дружніх країн-партнерів нікуди не дінеться. Але варто розуміти, що і в якій кількості потрібно.

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«Ми можемо розраховувати на продовження підтримки. Моє завдання як міністра закордонних справ — робити так, щоб у конкретній країні були політичні умови для ухвалення рішень. Конкретні цифри рахують мої колеги по уряду», — сказав Кулеба.

Міністр каже: йому відомо про очікувані цифри іноземної допомоги на одній з нарад, але економіка має запрацювати в новій реальності.

«Нам потрібно пройти 2024 рік в умовах війни та економіки, яка перебудовується під нову реальність», — наголосив він.

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Прокоментував державний діяч і ймовірність отримання Україною $42 млрд, бо саме такі цифри закладено у проєкт Держбюджету-2024. За його словами, цифри можуть змінитися.

«Партнери нас не кинуть напризволяще. Це я точно можу гарантувати. Партнери абсолютно налаштовані нас підтримувати. Про конкретні цифри з мого боку говорити буде некоректно», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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