ЄС пропонує Україні 5 млрд євро військової допомоги на 2024 рік — Finance.ua

ЄС пропонує Україні 5 млрд євро військової допомоги на 2024 рік
Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував новий двосторонній багаторічний пакет у рамках Європейського фонду миру в розмірі до 5 млрд євро на наступний рік.
Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу у Києві.
«Почну з воєнного боку. Я пропоную новий двосторонній багаторічний пакет у рамках Європейського фонду світу у розмірі до 5 млрд євро. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно домовитись про перегляд багаторічної фінансової програми», — сказав Боррель.
Також він наголосив, що ЄС продовжує проводити підготовку українських солдатів.
«Сьогодні мета полягає в тому, щоб навчити 40 тис. осіб у найближчі місяці, і це включає спеціалізовану підготовку, зокрема, пілотів», — зазначив Боррель.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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