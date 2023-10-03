США готують новий пакет допомоги для України — Білий дім Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

США готують новий пакет допомоги для України — Білий дім

США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Представниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги «стане сигналом» того, що США продовжує підтримувати Україну. Вона додала, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

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Жан-П'єр зауважила, що США зібрали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України, ще понад 140 країн засудили російську агресію.

«Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу незмінну підтримку хороброго народу України. Україну підтримує дуже сильна коаліція. І якщо путін думає, що він нас пересидить, то він помиляється», — заявила вона.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сполучені Штати надали Києву, за офіційними даними, військової допомоги на суму понад 43,9 мільярда доларів.

Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні - щоб збільшити шанси на його ухвалення.

Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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